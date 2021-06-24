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AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

24.06.2021 15:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, her seçimden birinci çıktıklarını söyleyerek, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. 'Sorunlarımı kim çözer' diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Özhaseki ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyareti etti. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlenildiği için vatandaşların zaafa uğradıkları yönünde düşüncelere sahip olabildiğini belirtirken oylarının yüzde 45 olduğunu aktardı.

Özhaseki şunları söyledi;

"Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor. 'Sorunlarımı kim çözer?' diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar seçmenin tercihidir saygı duyarız ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş."

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.

"1994 ÖNCESİ KATI, İDEOLOJİK TAVIRLI, TAKINTILI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VARDI"

Belediyecilik tarihine iz vuran en önemli tarihin 1994 yılı olduğunu ifade eden Özhaseki, "Neden diyecek olursanız, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizden de birçok Anadolu vilayetinde belediye başkanlığı işinin başlamasından önce Türkiye'de ne yazık ki katı, biraz ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Soldan gelenler, kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya ya Çin, küçücük Arnavutluk, Küba hayranlığıyla sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler, belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler, sonra da oradan o sapkın ideolojisine hizmet etmesi için bir mücadele başlatırlardı. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz, İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur, işçiler eylemden eyleme koşar, vatandaş da hizmet bekler kimsenin de umurunda olmazdı" diye konuştu.

"BAZEN ÖZAL GİBİ YAPASIMIZ GELİYOR"

AK Parti olarak ne kadar iş yapsalar da karşı tarafın zehirli bir dil kullandığını, insanın buna da üzülmeden edemediğini belirten Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Geçenlerde merak ettim, arkadaşlarımıza 'CHP, büyük projeler hakkında ne demiş bir çıkarın' dedim. Hepsini arşivlerden çıkardılar. GAP çıkış, en büyük muhalefet CHP. Keban Barajı yapılmış 'Kurbağalara göl yapıyorlar' demişler. Allah'a kurban olayım Ecevit Başbakan olunca açılışını kendi yapmak zorunda kaldı, garip bir şey. Boğaz Köprüsü yapılış, 'Bu köprü yıkılır', 'Buradan zenginler geçecek' demişler. Vatan Caddesi yapılmış, 'Uçak mı inecek' diye bas bas bağırmışlar. Sabiha Gökçen yapıldığında Kılıçdaroğlu'nun beyanatlarını hatırlıyorum ben, buraya uçak inmez. Buraya havaalanı yapmak aslında tuz gölüne alabalık tesisi kurmaya benzer.' Marmaray yapılıyor, 'Bu yaptığınız tünellere su dolar, bu depremi tetikler' diyorlar. Sonra Avrasya yapılıyor 'Buradan araç maraç geçmez görürsünüz' diyorlar. Ben sordum geçenlerde günde 50 bin civarında araç geçiyor, İstanbul trafiğini de rahatlatan en önemli işlerin başında. Böyle olunca rahmetli Özal'ın söylediği söz benim çok hoşuma gidiyor, 'Ben aslında büyük projeler yapılacağı zaman önce o fikri ortaya atarım, sonra da aşırı sol kafalar ne diyor bakarım. Onlar ciddi muhalif ediyorsa kesin yaparım onu. Çünkü daha Türkiye'nin hayrına bir şey istediklerini görmedim' diyor. Bizim de bazen böyle yapasımız geliyor aslında."

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var - Son Dakika


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