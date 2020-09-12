AK Partili Özkan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kovid-19 nedeniyle ölenlerle ilgili yaptığı "bir ayağı çukurda olan insanlar" değerlendirmesinin kabul edilemez olduğunu, kendisini istifaya davet ettiklerini belirtti.

Cahit Özkan, partisinin Kale ilçesi 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini dinleyen partililere teşekkür etti.

Özkan, yağmura rağmen sonuna kadar kongreyi tamamlamak istediklerini belirterek, "AK teşkilat 15 Temmuz akşamı kurşun yağmurlarına karşı milletin iradesine sahip çıktı. Sonuna kadar da çıkıp gerekeni yapacağız. AK Parti milli, birlik, beraberlik ve kardeşliğin adıdır. Her türlü saldırıya karşı emanete sahip çıktık. Cumhurbaşkanımızla yürüdük ve hiç yalnız bırakmadık." dedi.

Özkan kongrenin ardından AA muhabirine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP'nin alışık oldukları hastalıklı tutumu ve zihniyetiyle bir kez daha karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Uluslararası sözleşmelerde, anayasamızda, evrensel anlamda ahlak kurallarıyla güvence altına alınmış olan yaşam hakkını maalesef yaşlı vatandaşlarımıza reva göremeyen hastalıklı zihniyet, maalesef CHP'nin Bolu Belediye Başkanının ağzından çıkmıştır. Kesinlikle kabul edilemez. Kendisini istifaya davet ediyoruz. Bolulu hemşehrilerimiz asla bunu kabul etmiyor. Bunun hesabını mutlaka milletimize ödemelidir. Aksi takdirde milletimiz hesabını sandıkta çok daha acı bir şekilde hem Bolu Belediye Başkanından hemde CHP'den sormasını bilmiştir yine de bilecektir."

Sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları dikkate alınarak yapılan kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.

Yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Bilal Tıkım, yeniden göreve getirildi.

Bu kongrenin ardından Beyağaç'ta yapılan 7. Olağan İlçe Kongresi'nde de mevcut başkan Mustafa Tekin, güven tazeledi.