AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti

6 saat önce

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'a tebrik ziyaretleri sürüyor. MHP'li Alıcık'a, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhur ittifakının her iki il başkanı da ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verip istişarelerde bulunarak ziyaretle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. - AYDIN

Haluk Alıcık, AK Parti, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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