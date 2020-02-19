AK Partili Öztoprak, kaza geçirdi - Son Dakika

AK Partili Öztoprak, kaza geçirdi
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SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gemerek ilçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ak Parti önceki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Teoman Öztoprak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gemerek ilçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ak Parti önceki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Teoman Öztoprak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gemerek İlçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Teoman Öztoprak yönetiminde 58 RC 666 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücü Öztoprak hafif yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztoprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS
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