AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek - Son Dakika
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AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek

09.06.2022 16:47
AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP'nin "Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin" kanun teklifine gereken desteği vereceklerini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP'nin "Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin" kanun teklifine gereken desteği vereceklerini belirtti.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele kahramanı olan Giresun'un yiğit evladı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine yönelik, TBMM'ye sunduğu kanun teklifi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Bu kanun teklifinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirterek, destek vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isterim."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek - Son Dakika
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