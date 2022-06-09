"Milli Mücadele kahramanı olan Giresun'un yiğit evladı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine yönelik, TBMM'ye sunduğu kanun teklifi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'ye teşekkür ederim. Bu kanun teklifinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirterek, destek vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isterim."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Partili Öztürk'ten MHP'nin Topal Osman Ağa'yla ilgili kanun teklifine destek - Son Dakika

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