AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Bandırma'ya Kültür Merkezi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kültür merkezi yapılacağını belirtti.

Aydemir, yazılı açıklamasında, kültür merkezinin ihale ve yer tesliminin yapıldığını inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Kültür merkezinin 2 bin 500 metrekare alan üzerine ve iki katlı olarak planlandığını dile getiren Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür merkezinde iki tane konferans salonu ve tiyatro, yetişkin, çocuk ve engelli kütüphaneleri, folklor eğitim alanları ve dijital alt yapı yer alacak. Bütün bunların en kısa sürede tamamlanarak Bandırmalı siz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hayırlı olsun."