Son Dakika › Güncel › AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Bandırma'ya Kültür Merkezi müjdesi - Son Dakika
AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Bandırma'ya Kültür Merkezi müjdesi
6 saat önce
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kültür merkezi yapılacağını belirtti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kültür merkezi yapılacağını belirtti.
Aydemir, yazılı açıklamasında, kültür merkezinin ihale ve yer tesliminin yapıldığını inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.
Kültür merkezinin 2 bin 500 metrekare alan üzerine ve iki katlı olarak planlandığını dile getiren Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür merkezinde iki tane konferans salonu ve tiyatro, yetişkin, çocuk ve engelli kütüphaneleri, folklor eğitim alanları ve dijital alt yapı yer alacak. Bütün bunların en kısa sürede tamamlanarak Bandırmalı siz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem