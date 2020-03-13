AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret - Son Dakika

AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret

6 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen milletvekili Kan, beraberindeki heyetle YYÜ Rektörü Şevli ile makamında bir araya geldi.

Üniversitedeki çalışmalarla ilgili Şevli ile bir süre sohbet eden Kan, ardından üniversitedeki öğrenci toplulukları başkanları ve öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu toplantıya katıldı.

Üniversite öğrencileriyle güncel konular hakkında görüşen Kan, öğrencilerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Rektör Şevli, milletvekili Kan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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