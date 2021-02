AK Partili Şahin: "Kar nimettir, kar berekettir ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili Belediye yönetiminde Ankara'da kar iki yıldır bir felakete... - Son Dakika

- AK Partili Şahin: "Kar nimettir, kar berekettir ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili Belediye yönetiminde Ankara'da kar iki yıldır bir felakete dönüştü"

ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ankaramız bu günlerde karlı günler yaşıyor. Bu kar aslında beklenen bir kardı, yetkililerin, valiliğimizin, meteorolojinin günler öncesinden uyardı bir yağıştı. Kar nimettir, kar berekettir ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili Belediye yönetiminde Ankara'da kar iki yıldır bir felakete dönüştü" dedi.

AK Parti Ankara 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongreye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mahir Ünal, Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve delegeler katıldı.

Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'nın tarih boyunca çok önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, "İlk çağlardan bu yana, Bizans'ta, Roma'da, Selçuklu'da, Osmanlılar da her zaman için önemli bir merkez olmuştur ve en son yedi düvele karşı vermiş olduğumuz milli mücadelemizin karargahı olmuştur. Milli mücadele ateşinde pişen cumhuriyetimizin başkenti olmuştur Ankaramız, Ankaramız her zaman Cumhur İttifakı'nın, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında yer almıştır. Her zaman vatanını milletini seven, milletine hizmetkar olmak için can atan teşkilatlar olmuştur Ankara. En son, 15 Temmuz gecesinde vatan müdafaası için Ankara 25 ilçesi ile şaha kalkmıştı, FETÖ'cü hain teröristlere göğsünü siper etmiştir ve o hayasızca akını durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarlarının Ankara'ya borcunu ödemek için nice eserlere imza attığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yollar, köprüler, hastaneler, bölünmüş yollar, Ankaramızın dört bir yanını bu hizmetlerimizle hep birlikte donattık. inşallah hep birlikte daha nicesini gerçekleştireceğiz. Ben burada şu hususu sizlerle paylaşmak istiyorum; Ankaramız bu günlerde karlı günler yaşıyor. Bu kar aslında beklenen bir kardı, yetkililerin, valiliğimizin, meteorolojinin günler öncesinden uyardı bir yağıştı. Kar nimettir, kar berekettir ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili Belediye yönetiminde Ankara'da kar iki yıldır bir felakete dönüştü. Normal zamanlarda, güzel havalarda, o güneşli havalarda arz-ı endam eden, ortalıklarda dolaşan kar küreme araçları, karın yağması ile birlikte adeta ortadan kayboldu, adeta hepsi sırra kadem bastı. En basit, en temel belediyecilik hizmetini vermek de dahi Ankara'yı ihmal eden bir belediyecilik anlayışı söz konusu. Halbuki Ankara çok uzun yıllardır bu hizmetleri gözü kapalı yapabilen bir belediyecilikle yönetiliyordu. Bugünlerde de ilçe belediyelerimiz ellerinden geleni yaptılar, geceleri uyumadılar ama CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliklerinin faturasını bugünlerde hep birlikte ödüyoruz. Kar küreme araçları çalışmadı, tuzlama faaliyetleri yapılmadı, şehrin merkezinde ana arterlerde kazalar meydana geldi. Çankaya'dan Kızılay'a geçtiğimiz akşam Ankaralı hemşerilerimiz 2 saatte, 3 saatte zor ulaştılar. 5 - 6 kilometrelik mesafeler maalesef saatlerce sürdü, kar küreme hizmeti yapılmadı, tuzlama yapılmadı, insanlar evlerinden çıkamadılar, işlerinden evlerine dönemediler. Bu beceriksizliği, bu iş bilmezliği, Ankaralı hemşerilerimize buradan sizlerin aracılığıyla şikayet ediyoruz. Bugünler gösterdi ki; CHP beceriksizlik demektir, Mansur Yavaş demek beceriksizlik demektir . İnşallah önce 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde, daha sonra da 2024 yılındaki seçimlerde bu beceriksizliğe, bu basiretsizliğe gereken cevabı vereceğiz."

"Şehitlerimiz var, bir kez daha şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanan Şahin, terörün her türlüsünü kınadıklarının altını çizerek, "Bizler PKK'yı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi, MLKP'yi, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin terörün her türlüsünü kınarken, çok güçlü bir şekilde mücadele ederken, muhalefetten aynı hassasiyeti göremiyoruz. PKK'nın ismini vererek açıkça bu terörü lanetleyemediklerini görüyoruz, dün Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmayla; bu saldırı nedeniyle, Gara'daki şehitlerimiz nedeniyle devletimizi suçlama acziyetini, zavallılığını gösterdi. Bu yaklaşım, devletimizin terörle mücadele kararlılığını zayıflatma girişidir. Güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin, güvenlik korucularımızın moralini bozma ve terör örgütlerini cesaretlendirme girişimidir. Terörü lanetleyemedikleri gibi bir de sırtını terör örgütlerini dayayan HDP ile hala işbirliğine ittifakta devam ediyorlar. Sen devletini suçlayacağına, önce ittifak ortağına söyle terörle aralarına mesafe koysunlar, terörü lanetlesinler, ondan sonra kalkıp devlete, Cumhurbaşkanımıza laf söyle. İnşallah bugün her zamankinden daha güçlü ve pekişmiş olan terörle mücadele azim ve kararlılığımızda terörü bu topraklardan söküp atacağız ve kökünü kurutacağız" diye konuştu.

İleriki günlerin önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce vatandaşlarla paylaştığı ekonomide, demokraside ve hukukta reform hamleleri olduğunu dile getiren Şahin, bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla, fikirleriyle bütün bu alanda birbirlerini tamamlayan reformları hayata geçireceklerini belirterek, hukuktaki reform adımlarının en önemlisinin, yeni anayasa olacağını söyledi.