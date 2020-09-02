AK Partili Şahin Tin'den hekim atamaları için Sağlık Bakanlığına teşekkür - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'ye 109 hekim atadığını belirterek Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık camiasının her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele sürecinde de canhıraş bir gayret içinde olduğunu, halka daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalıştığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin tespit ve değerlendirmeleri ile kentin hekim ihtiyacını Sağlık Bakanlığına ilettiklerini ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Özellikle koronavirüsüyle mücadele eden sağlık ordumuzun altyapısını güçlü tutmak bizim önceliklerimiz arasında. Bu anlamda şehrimizin hekim ihtiyacı, elde edilen veriler çerçevesinde belirlendi. Denizli sağlık camiasının ihtiyacı doğrultusunda talepte bulunduk ve bakanlık tarafından 94. dönem devlet hizmet yükümlülük kurası, iller arası yer değiştirme, açıktan atama ve eş durumu olmak üzere ilimizin hekim kadrolarına yeni atamalar yapıldı. Denizli'mize 26 uzman hekim, 80 pratisyen hekim ve 3 diş hekimi olmak üzere toplam 109 hekim ataması yapıldı. Şehrimize yeni atanan hekimlerimizin de göreve başlamasıyla birlikte sağlık ordumuz daha da güçleniyor."

Hekimlere başarı dileyen Şahin Tin, Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.