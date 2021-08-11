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AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti - Son Dakika

AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti

11.08.2021 13:44
AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti, System.String[]

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin Beyağaç ilçesine giderek Beyağaç-Köyceğiz sınırındaki Sandras Dağında alevlere karşı çetin bir mücadele yürüten ekiplere moral ziyaretinde bulunarak, yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin Beyağaç ilçesine giderek Beyağaç-Köyceğiz sınırındaki Sandras Dağında alevlere karşı çetin bir mücadele yürüten ekiplere moral ziyaretinde bulunarak, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Şahin Tin; "Devletimiz güçlüdür, bugünleri de atlatacağız" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç-Köyceğiz sınırındaki yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek ve sınırda bulunan Sandras dağı eteklerinde alevlere karşı çetin bir mücadele veren ekiplere moral ziyaretinde bulunmak için yangın bölgesine gitti. Orman yangınını söndürmek için tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Muğla Köyceğiz'de başlayıp, Denizli sınırımıza dayanan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Beyağaç'tayız. Rabbim söndürme çalışmalarına katılan kahramanlarımızı ve cennet vatanımızı korusun inşallah. Beyağaç-Köyceğiz sınırındaki orman yangınını söndürmek için devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Zorlu doğa koşulları ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevlere karşı çetin bir mücadele yürüten kahramanlarımıza moral ziyaretinde bulunduk" diye konuştu.

"Herkes özveriyle savaşıyor"

Birbiri ardına yaşanan yangınların tarihte benzeri az yaşanan büyük afetler olduğunun altını çizen Milletvekili Şahin Tin, "Ülkemiz son dönemde onlarca orman yangınına maruz kaldı. Birbiri ardına yaşanan yangınlar tarihte benzeri az yaşanan büyük afetlerdir. Bu süreçte devletimizin tüm birimleri tam bir dayanışma ile mücadele vermektedirler. Devletimiz güçlüdür ve gerekeni en iyi şekilde yapmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede bakanlarımızdan söndürme ekiplerine, askeri personelimize, vatandaşlarımıza kadar herkesin büyük bir özveriyle savaştığına tanık olduk. Bu olağanüstü dönemde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri de Allah'ın yardımıyla atlatacağız" dedi.

"İki devlet bir milletiz"

Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen yangınların söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan'dan gelen ekiplerle de bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin, "Dost zor günde belli olur demiş atalarımız. Can Azerbaycan'dan gelen dostlarımızın varlığı bizlere moral ve güç verdi. Hem ormanlarımızdaki ateşe, hem de gönüllerimize su serpiyorlar. Böyledir bizim kardeşliğimiz. Bu yüzden iki devlet bir milletiz. Allah birliğimizi bozmasın" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti
AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti
AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti
AK Partili Şahin Tin, Denizli sınırına dayanan yangın bölgesine gitti

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Kaynak: İHA

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