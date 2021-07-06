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AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert ifadeler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor - Son Dakika

AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert ifadeler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor

06.07.2021 10:46

Gaziantep'te katıldığı bir törende açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Parti içinde bir kesimin önlerini kestiğini dile getiren Tayyar, "Birçok konu yukarıya kadar iletilmiyor ve arada birileri kesiyor ve şimdi biz de o birilerini keseceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde düzenlenen ve birçok siyasi ismin katıldığı yumurta tavuğu dağıtım töreninde konuşan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Kılavuzlu Barajı sulama kanalı projesine aktarılan 80 milyon liranın Kahramanmaraş'a aktarılması ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINDAN BİRİ SULAMA"

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin sulama olduğunu belirten Şamil Tayyar, "Bu bölgenin en önemli sorunlarından birisi sulamadır. Sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin sorunlarından birisi sulamadır. Dolayısıyla sulama projeleridir. Kılavuzlu bizim hayatımız Kılavuzlu bizim çocuğumuz gibi baktığımız çok önemli bir sulama projesidir. Beni biliyorsunuz, ben bir esnaf çocuğuyum, ben ve yakınlarımın 1 metrekare arazisi yoktur. Bu araziler muhtemeldir ki burada oturan ve traktörle buraya gelen bacınızın arazisi var. Bütün bu kavgamız niye bunu şunun için söyledim. Kişisel bir hesabımız yok. Bu toplum zenginleşirse herkes bundan nasiplenir. Biz de bundan dualarınızdan nasipleniriz ve biliyoruz ki, her hayırlı hizmet yapıldığında insanlar zamanda bizi unutur. Ama derler ki, bunu yapandan Allah razı olsun. Biz biliyoruz ki, bu dua edildiğinde Biz de kendi nasibimizde dışarı alırız" şeklinde konuştu.

Şamil Tayyar'dan çok sert sözler

"NE YAZIK Kİ BU SUDAN YARARLANAMIYORUZ"

Tayyar, "1 Temmuz 2018 itibarıyla Kılavuzlu kanalı 48 kilometre bitti. Yani Kahramanmaraş'tan akan suyu Tahtaköprü Barajı'na kadar getirdik. Bu su barajdan aşabilir diye Tahtaköprü Barajı'nın seviyesine 11 buçuk metre yükselttik yani 3 yıldır kanalımızda su var gözümüzün önünden su akıyor. Ne yazık ki, sizler bu sudan yararlanamıyorsunuz. 2017 yılı ocak şubat ayında hem Nurdağı'nda hem İslahiye'yi kapsayan bölümünün ihalesini bitirdik. Bakın sulama şebekesinin ihalesi 2017 yılı temmuz ayında kesinleşti üzerinden 4 yıl geçti. Şu oldu, bu oldu bunlara çok fazla girmeyeyim ama gelinen nokta şu Nurdağı'nda sulama projesinin Nurdağı bölümünde 1 liralık harcama yapılmadı. İslahiye bölümünde 2020 yılı sonu itibarıyla geçen yıl sonu itibarıyla harcanan toplam para 10.6 milyon lira yani 10 milyon lira onu da belediye başkanımızın uyarısıyla belediye başkanımız ile konuşarak bu mevzuyu çözmüştük" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan çok sert sözler

"BİRİLERİ GELİR O PARAYI BAŞKA BİR PROJEYE GÖTÜRÜR"

Birlik olunmadığı takdirde başka birilerinin projeler için ayrılan parayı diğer projelere kaydıracağından bahseden Tayyar, "Bu yeni sürece hızlı girdik herkes elini taşın altına koydu ve bu projeye bu 2021 yılında toplam 171 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 91 milyon lirası Maraş bölümü 80 milyon lirası ise İslahiye bölümü için ayrılmıştı ne yazık ki geçtiğimiz günlerde 15-20 gün önce elimizden bu 80 milyon lirayı kaptılar sulama projesinin İslahiye bölümünde şu ana kadar harcanan toplam para 2 milyon lira geçmiş harcamalarda düşündüğümüzde toplam para yaklaşıp 12 buçuk milyon lira Nurdağı'nda 1 lira bile yok ve şu ana kadar hem Nurdağı'nda hem İslahiye'de 1 metre boru döşenmiş değil, acı gerçeği bilelim ki verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini daha iyi görelim. Yeni dönemde inşallah hani bazen hayır bildiğiniz şeyde şer şer bildiğiniz şeyde hayır var derler buradan bir ders çıkarmamız lazım eğer biz birlik olmazsak beraber olmazsak aramıza birilerini nifak sokarsa ayrışırsak ve çatışırsak birileri gelir o parayı başka bir projeye götürür, yani bu ülkenin kaynakları var. Önemli olan şey en azından kendi bölgemiz açısından bu kaynakları bu topraklara ne kadar getirebiliyoruz, ona bakalım. Şimdi büyük bir heyecan ve hararet oluştu en azından önümüzdeki yılı kurtarırız diye düşünüyorum" dedi.

Şamil Tayyar'dan çok sert sözler

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

Birçok konunun yukarı iletilmediğini aktaran Tayyar, "Ya kurtaracağız, ya kurtaracağız ben buradan açık söylüyorum. Hiçbir şekilde buranın kaynaklarını başka projeye kaydırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer olursa ister bakan olsun, ister bilmem ne olsun görevi ne olursa olsun bakın çok açık söylüyorum. Burunlarından fitil fitil getireceğimizi buradan herkesin bilmesini istiyorum. Size söz verdik, o sözü tutmak zorundayız. Ben ilk geldiğimde dedim ki, bu sulama işini çözmesem siyaseti bırakırım. Karşınıza bir daha aday olarak çıkmam. Rabbim nasip etti, yardım etti Cumhurbaşkanımıza gittik, Cumhurbaşkanımız büyük bir heyecanla asıldı, talimat verdi. Su kanalı bitti, aslında biz o sözümüzü yerine getirdik. Ama o kanaldan akması lazım suyun tarlalarımız da akması lazım. Bugün elektriğin yüzde 15 zam geldi diye herkes konuşuyor. Eğer biz bu su işini çözmüş olsaydık, 2017 yılında ihalesini yaptırdığımız projenin 2020 yılı haziran ayında bitmesi gerekiyordu. Yani geçen yıl bitmesi gerekiyordu. Şimdi ne yüzde 15 zam mı konuşuyordunuz, ne yüzde 50 zam mı, ama şimdi biz bunun mücadelesini vereceğiz. Birçok konu yukarıya kadar iletilmiyor ve arada birileri kesiyor ve şimdi biz de o birilerini keseceğiz" diye konuştu.

Şamil Tayyar'dan çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert ifadeler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Şamil Tayyar, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert ifadeler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor - Son Dakika


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