AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışması gündemdeki yerini korurken AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde yüzde 50+1 sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürmüş ve tartışmaları alevlendirecek açıklamalar yapmıştı. Hatta Tayyar daha sonra, tuzak kuranlar olarak bahsettiği kişilerin ise "Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları" olduğunu söylemişti.

"50+1 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KURULMUŞ BİR TUZAK"

Tayyar, 16 Kasım paylaştığı tweetlerde şunları söyledi:

"Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz. Çok basit, orana gerek yok. İsteyen istediğiyle bir araya gelir. En çok oyu alan kazanır. Siyasette gerginlik azalır, 50+1 tehdit olmaktan çıkar, sistem rahatlar"

"SEÇİM YÜZDE 25'LE DE YÜZDE 75'LE DE KAZANILABİLSİN"

Gelen eleştiriler karşısında Tayyar, başka bir paylaşımında ise "Misal… Belediye başkanlığı seçimindeki gibi en çok oyu alanın kazandığı sistemde oranı halk belirler. Seçim tek turda biter. Yüzde 25'le de yüzde 75'le de kazanabilirsin. Demokratiktir, meşrudur" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNENLER 'SOROŞÇULUK YALANI' YAYMA PEŞİNDELER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da tartışmalara katılarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Uçum, paylaşımında " Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda "sorosçuluk yalanı" yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" dedi.

"HADSİZ, KİMSİN SEN!"

Bu açıklamaların ardından Uçum'a yönelik olarak Tayyar şunları söyledi:

"'Soros' dedik, ses Uçum'dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları 'kendini düşünmekle' suçluyor. Cüretkâra bak. 'Asla değişmez' diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!"

"HODRİ MEYDAN"

Bir diğer tweetinde ise Tayyar, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.