Üye Girişi
AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen - Son Dakika

AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen

18.11.2021 18:31
AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın 50+1 sisteminin Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda "sorosçuluk yalanı" yayma peşindeler" paylaşımı yaptı. Cevap olarak Tayyar ise "'Soros' dedik, ses Uçum'dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları 'kendini düşünmekle' suçluyor. Hadsiz, kimsin sen!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışması gündemdeki yerini korurken AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde yüzde 50+1 sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu öne sürmüş ve tartışmaları alevlendirecek açıklamalar yapmıştı. Hatta Tayyar daha sonra, tuzak kuranlar olarak bahsettiği kişilerin ise "Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları" olduğunu söylemişti.

"50+1 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KURULMUŞ BİR TUZAK"

Tayyar, 16 Kasım paylaştığı tweetlerde şunları söyledi:

"Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz. Çok basit, orana gerek yok. İsteyen istediğiyle bir araya gelir. En çok oyu alan kazanır. Siyasette gerginlik azalır, 50+1 tehdit olmaktan çıkar, sistem rahatlar"

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz kimsin sen

"SEÇİM YÜZDE 25'LE DE YÜZDE 75'LE DE KAZANILABİLSİN"

Gelen eleştiriler karşısında Tayyar, başka bir paylaşımında ise "Misal… Belediye başkanlığı seçimindeki gibi en çok oyu alanın kazandığı sistemde oranı halk belirler. Seçim tek turda biter. Yüzde 25'le de yüzde 75'le de kazanabilirsin. Demokratiktir, meşrudur" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz kimsin sen

"TÜRKİYE'Yİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNENLER 'SOROŞÇULUK YALANI' YAYMA PEŞİNDELER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da tartışmalara katılarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Uçum, paylaşımında " Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda "sorosçuluk yalanı" yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz kimsin sen

"HADSİZ, KİMSİN SEN!"

Bu açıklamaların ardından Uçum'a yönelik olarak Tayyar şunları söyledi:

"'Soros' dedik, ses Uçum'dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları 'kendini düşünmekle' suçluyor. Cüretkâra bak. 'Asla değişmez' diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!"

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz kimsin sen

"HODRİ MEYDAN"

Bir diğer tweetinde ise Tayyar, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz kimsin sen
AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen

cumhurbaşkanı, Şamil Tayyar, Mehmet Uçum, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen - Son Dakika


Son Dakika

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın 15:29 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi

Son Dakika Haberleri
18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen
18:02 TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!         
17:16
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 18:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement