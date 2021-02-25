AK Partili Şanverdi: "Sayın Kılıçdaroğlu, PKK ile iş tutanlarla ittifakınız sürdükçe milletin iki eli yakanızda olacak" - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Eli kanlı PKK ile iş tutanlarla ittifakınız devam ettikçe; terörist cenazelerinde boy gösterdiğiniz müddetçe bu milletin iki eli yakanızda olacak." ifadesini kullandı.

Şanverdi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grubu'nda, "Esnafa sesleniyorum; bunlara oy verirseniz iki elim yakanınızdadır" sözünü anımsatan Şanverdi, kendisine "Eli kanlı PKK ile iş tutanlarla, ittifakınız devam ettikçe asıl bu milletin iki eli yakanızda olacak. Terörist cenazelerinde boy gösterdiğiniz müddetçe bu milletin iki eli yakanızda olacak. Bu milletin evlatları şehit olurken milli bir duruş sergilemeyip PKK ve destekçilerine hesap sormadıkça bu milletin iki eli yakanızda olacak." diye seslendi.

Hüseyin Şanverdi, Kılıçdaroğlu'nun, Gara'daki 13 şehit için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 83 milyon adına yönelttiği soruların cevabını çok iyi bildiğini, ancak işine gelmediği için bu sorularla milleti yanıltmaya çalıştığını kaydetti.

Şanverdi, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu soruları sen Meclis kürsüsünden ittifakınızı ilan eden PKK iş birlikçilerine soracaksın. Soramazlar, sormaya cesaret bile edemezler. Çünkü hesap sorsalar ittifakları bozulur. Onlar ittifakları bozulmasın diye uğraşıp dursunlar, Allah'ın izniyle kahraman Türk askeri ve emniyet teşkilatı, PKK'dan bunun hesabını soracak. Milletimiz de sandıkta PKK iş birlikçileri ve ortaklarından hesap soracak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde terör örgütü PKK'nın bitme noktasına geldiğini vurgulayan Şanverdi, hükümetin her alanda olduğu gibi terörle mücadele konusunda da destanlar yazdığını söyledi.

AK Parti'nin, 19 yıldır milletine hizmet ettiğini ve buna devam edeceğini belirten Şanverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP çıkıp malum destekçileriyle beraber yalanlara, iftiralara, beceriksizliğe devam etsin. Yağan karla bile mücadele edemeyen zihniyet, kalkıp milletin iradesini sorguluyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu milletin iradesini sorgulayacağına CHP belediyelerinin yolsuzluklarını sorgula. İstanbul'da kar yağdı ortalık felç oldu. Belediye Başkanınız yolları tuzlamakta aciz kaldı, utanmasa yolları tuzlukla tuzlayacaktı. İzmir Belediyesi bu gidişle bir sonraki seçimde yağan yağmurda 'herkese bir kayık' vaadinde bulunacak. Adrese teslim ihalelerle, katbekat fazla fiyat verilerek yapılan alımlarla yapılacak belediyecilik ancak bu kadar olur. Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu yolsuzluklara 'dur' demiyorsunuz? Hatay Büyükşehirde yapılan yolsuzluklara bir 'dur' deyin. Parti içinden bir heyeti Nevşehir'e gezmeye göndereceğinize Hatay Büyükşehir'in yolsuzluklarını incelemeye gönderin."