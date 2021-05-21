AK Partili Sarıbaş; "Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor" - Son Dakika

AK Partili Sarıbaş; "Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor"

21.05.2021 17:10
AK Partili Sarıbaş;

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Kaplan'a 2 yıllık zaman zarfında ilçede hayata geçen hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar dileyen Seda Sarıbaş, Koçarlı'nın bu dönem AK Belediyecilikte örnek teşkil ettiğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Koçarlı'ya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın İlçe Koordinatörü Yüksel Tikbaş, Dr. Mehmet Ali Apak ve AK Parti Koçarlı Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci ile birlikte Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, Belediye Meclis Üyesi Necmi Çıblak, Yaşar Dirik ve Memduh Bircan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kaplan'ın ilçedeki 2 yıllık çalışmalarını dinleyen MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, Koçarlı'nın bu dönem Aydın'da AK Belediyecilikte örnek teşkil ettiğini kaydederek, Koçarlı Belediyesi'nin AK Parti'nin yüz akı belediyelerinden olduğunu belirtti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci yarısı itibariyle bir bir açılışlara başlayacaklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Yaklaşık 1 aylık süre sonrasında yenileme çalışmalarını devam eden Cihanoğlu Parkı ile beraber yeni parklarımızın açılışını yapmayı planlıyoruz. Pandemiye rağmen ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki hizmet ve çalışmalarımız AK Parti Hükümetimiz ve Valiliğimizin de destekleriyle aksamadan ilerliyor. Millet Bahçesi inşaatımız tüm hızıyla devam ederken, yeni hizmet binamız da şekillenmeye başladı. Bu yılın ikinci yarısında Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi için de çalışmalarımız başlayacak" dedi. Başkan Kaplan'a AR-GE ve Eğitim Başkanlığı çalışmalarıyla birlikte Aydın'daki teşkilatlar nezdinde Yerel Seçim Stratejisine dönük konulara ilişkin de bilgilendirmede bulunan Seda Sarıbaş, Merhum Başvekil Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'nın senelerdir alamadığı yatırımları bu dönem Başkan Kaplan'ın girişimleri sayesinde alıyor olmasının ilçe için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Yapılan karşılıklı fikir alışverişi ve istişarelerin ardından Başkan Kaplan, MKYK Üyesi Sarıbaş'a efe poşusu ile Koçarlı'nın yöresel ürünlerinden oluşan hediye takdim ederek ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti. - AYDIN

AK Partili Sarıbaş; Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor
AK Partili Sarıbaş; Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor
AK Partili Sarıbaş; Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor
AK Partili Sarıbaş; Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor

Araştırma Geliştirme, Seda Sarıbaş, AK Parti, Koçarlı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Sarıbaş; 'Koçarlı AK Belediyecilikte örnek teşkil ediyor' - Son Dakika


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