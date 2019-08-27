Son Dakika Haberleri: Ak partili sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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Ak partili sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu (70) memleketi Adana'da toprağa verildi.

Ak partili sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu (70) memleketi Adana'da toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun Ankara'da çeşitli hastalıklar nedeniyle bir hastanede tedavi gören babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece hayatını kaybetti. Sarıeroğlu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirildi. Jülide Sarıeroğlu, Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Şadi Sarıeroğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şadi Sarıeroğlu'nun eşi Kadriye, kızı Jülide Sarıeroğlu, akrabaları, yakınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri, yöneticileri, üyeleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,  ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şadi Sarıeroğlu'nun naaşı, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Jülide Hanım, çalışkan bir kardeşimiz. Başarılı bir bakanlık da yapmıştı. Babasını bugün uğurluyoruz. Onu seven dostları kardeşleri olarak bu son yolculuğunda beraber olduk. Başta Mustafa Şentop ve bakanlarımız olmak üzere her yerden gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Merhumun mekanı cennet olsun" dedi.

Jülide Sarıeroğlu, AK Parti, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
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