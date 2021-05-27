AK Partili Savaş, "1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir" - Son Dakika

AK Partili Savaş, "1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir"

27.05.2021 09:33
AK Partili Savaş,

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "27 Mayıs 1960 darbesi, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçmiştir" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "27 Mayıs 1960 darbesi, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçmiştir" dedi.

"Dış güçlerin toplum mühendisliğinde gerçekleşen bu alçak girişim milli iradeyi hiçe sayarak iktidarı gasp etme amacıyla gerçekleşmiştir" diyerek sözlerine devam eden Milletvekili Savaş,

"Aydın'ımızın yiğit evladı şehit Başbakanımız Adnan Menderes, siyasal ve toplumsal yapıdaki atalete karşı "Yeter söz milletindir!" diyerek aziz milletimizin de desteğini almış; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemiz için üstün bir mücadele göstermiştir. Türkiye'ye çağ atlatan projelerin bir bir hayata geçtiği bu dönem, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize düşman bir kesimi, tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de rahatsız etmiştir. Cuntacı zihniyet, yalan ve iftiralarla darbeye zemin hazırlamış, milletin oylarıyla seçilen meşru hükümete tehditler savurmaktan geri kalmamıştır. Tehditlerin de ötesine geçen statükocu, vesayet odakları, hukuki zeminde karşılık bulmayan bir mahkemede seçilmiş bir başbakanı ve dava arkadaşı devlet adamlarını vesayetçi hakimler tarafından yargılamış; darağacına göndermiştir. Demokrasiye ve vicdanlara kilit vurulmuş. Milletin iradesini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren darbeci zihniyet Fetö'nün hain girişimiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden ortaya çıkma cüretinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimiz, cesareti ve direnişiyle bu hainliğe geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, göğsünü siper eden necip milletimiz, demokrasi düşmanı, vesayet odaklarına karşı önemli bir ders vererek darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı ile darbe zihniyeti sonsuza kadar vatan topraklarımızdan silinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi şehidi, saygıdeğer hemşehrimiz Sayın Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Merhum Menderes'in aziz hatıralarına sahip çıkacak, gelecek nesillerimize de aktararak sonsuza kadar yaşatacağız. Demokrasi düşmanlarını da asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

AK Partili Savaş, 1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir

Milletvekili, AK Parti, Aydın, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Savaş, '1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir' - Son Dakika


Son Dakika

Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler

Son Dakika Haberleri
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:24 Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu
09:19 Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
09:13 Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:10 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
09:07 Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi
09:05 "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı
09:03 Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor
Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi         
09:37
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi         
09:28
Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu         
09:21
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı         
09:11
Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor         
09:03
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 09:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Savaş, "1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement