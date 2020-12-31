AK Partili Savaş; "2021 Türkiye ve Aydın'ın güçlendiği bir yıl olacak" - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Savaş, "2021 yılının hem ülkemizde hem de Aydın'da üretim, istihdam ve ihracat altyapısının güçlendirildiği bir yıl olacak" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, mesajında 2021 yılına yeni umutlarla girildiğini ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası çok önemli gelişmelerin yaşandığı, küresel pandemi ile mücadele içinde geçen 2020 yılını geride bırakıyor, yeni umutlarla 2021 yılına giriyoruz. Yeni yılın, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını diliyor, değerli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının en önemli hadiselerinden biri şüphesiz ki tüm dünyanın zor bir imtihan verdiği Covid-19 pandemisi ile mücadele oldu. Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel salgın, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarında sıkıntılara yol açtı. Pandeminin ilk gününden itibaren devletimizin aldığı tedbirlerle, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirgemek için dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlık, ekonomi, eğitim, toplumsal hayata yönelik önlemlerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Aşılan diğer zorluklar gibi bunun da kalıcı olmadığını biliyoruz" dedi.

2021 yılının hem ülkemizde hem de Aydın'da üretim, istihdam ve ihracat altyapısının güçlendirildiği bir yıl olacağını kaydeden Savaş, "Yatırım ve projelerimizin hayata geçirildiği; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi icraata dönüştürecek çalışmalarımızın hız kazanacağı bir yıl olacaktır. Önümüzdeki süreçte, gerek ulusal gerekse uluslararası çok önemli gelişmelerin bizi beklediğinin farkındayız. Ülkemizi, her alanda güçlendirmek, kurulacak yeni dünya düzeninde önemli bir küresel aktör haline gelmek için, devlet - millet dayanışması içerisinde gece - gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küresel düzeyde yaşanan tüm sorunlara rağmen kalkınmamızı, büyümemizi devam ettirecek; ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan çevrelerin niyetlerini bir kere daha boşa çıkaracağız. Hiçbir güç, Türkiye olarak bizi 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, bir kere daha 2021 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, barış, huzur, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizden, temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek, salgının kontrol altına alınmasında yardımcı olmaları adına daha çok hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum" diye konuşarak tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti. - AYDIN