AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti

6 saat önce

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ramazan Harman'ı ziyaret etti.

AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti, System.String[]

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ramazan Harman'ı ziyaret etti.


Kurum hakkında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, AK Partili Savaş Mart ayı içerisinde Aydın'da yapılması planlanan uluslararası deprem tatbikatı hakkında Kurum Müdürü Harman'dan bilgi aldı.


AK Partili Savaş ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 3.500 personelin katılacağı uluslararası bir deprem tatbikatı düzenlenecek ve bu tatbikat Aydın ilimizde yapılacak. Uluslararası platformda gerçekleştirilecek bu önemli tatbikat ilimiz açısından da çok büyük bir önem taşıyor. Gece gündüz demeden her daim teyakkuz halinde bulunan bu güzide kurumumuzun bütün yetkililerine en derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - AYDIN

AK Parti, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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