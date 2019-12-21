AK Partili Savaş,

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bütçesi hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin birçok değişikliği beraberinde getirdiğini ve sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümü kavuşturulduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "2020 yılı bütçesi AK Parti Hükümetleri tarafından hazırlanan 18'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de ikinci bütçesi. Kabul edilen bütçe bu nedenle çok önemli. 2020 yılı bütçesi, ekonomide dönüşüm ve değişim sürecinin en temel destekleyicisi olmayı hedeflerken çok önemli bir mali disiplini esas alıyor. Bu konuda taviz vermeden, orta vadede sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir bütçe diyebiliriz. 2020 yılı bütçe büyüklüğünün bir önceki yıl bütçe kanununa göre yüzde 14'lük bir artışla 961 milyar TL'den 1 trilyon 95,5 milyar TL'ye çıkması teklif ediliyor" diye konuştu.



Eğitim ve Sağlık bütçeden büyük payı alıyorlar



AK Parti iktidarı olarak eğitim ve sağlık yatırımlarını çok önemsemediklerinin altını çizen TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "2020 yılı bütçe teklifinde eğitime önemli bir pay ayrıldı. 2019 yılında 161,1 milyar TL olan bütçe ödenek miktarı 2020 yılı için yüzde 9,3 artışla, 176,1 milyar TL'ye yükseltildi. Sağlık sektörüyle ilgili olarak da 2019 yılında 156,9 milyar TL olan sağlık harcamalarının, 2020 yılında yaklaşık yüzde 20,2'lik artışla 188,6 milyar TL olması sağlandı. İktidara geldiğimiz andan itibaren bu meseleyi çok önemsedik.



AK Parti İktidarı olarak derslik sayısını toplamda 343 binden 721 bine çıkararak ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36'dan 24'e indirdik. Sağlıktaki devasa yatırımlarımız sonucunda; 2002 yılında 618 olan 112 Acil Yardım Ambulansı sayısını bugün 5 bin 469'a çıkardık. Acil sağlık hizmetleri kapsamında 17 helikopter ambulans ve 3 uçak ambulans ile 6 adet deniz bot ambulans hizmet vermektedir. Son beş yılda ülkemize 31 bin 096 yatak kazandırdık. Bunlar kararlı politikaların bir sonucu fakat, aziz milletimize çok daha fazlasını sunmanın gayretindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz ve kaderimiz olan bu coğrafya savunma ve ulusal güvenliğe yönelik önemli yatırımları da zorunlu kılıyor. Bu nedenle savunma ve güvenliğe yönelik, 2020 yılı bütçesinden 141,1 milyar TL kaynak ayrılıyor. Gerçekleştirilecek yatırımlarla dosta güven düşmana korku vermekte kararlıyız" dedi.



Yerli ve milli projeleri çok önemsiyoruz



AK Partili Savaş, "Bütçemiz üretimde yerlileşmeye dayalı bir ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeyi esas alan bir bütçe. 2020 yılı bütçesinde ekonomimizin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltmayı ve cari açığın da milli gelire oranını yüzde 1,2'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Özellikle Savunma Sanayi'nde ortaya konan millileşme politikasıyla ve teröre karşı yürütülen etkin mücadelede elde edilen büyük başarılar bu politikanın ne kadar doğru bir karar olduğunu bütün bir dünyaya açıkça gösteriyor. Bu yatırımların bütçesini bu nedenle çok önemsiyoruz" diye açıklamalarda bulundu.



"Amaçları istikrarsızlık oluşturmak"



Coğrafyasında çok güçlü ve uluslararası arenada oyun kurucu bir Türkiye'yi istemeyen devletler olduğunun altını çizen TBMM KİT Komisyon Başkanı Savaş,



"AK Parti Hükümetleri olarak, ekonomi temelindeki manipülatif kur ataklarıyla, terör eylemleriyle ve darbe girişimleriyle engellenmek istensek de bütün bu girişimler başarıyla bertaraf edilmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı politikaları ve ilgili kurumların da önemli icraatlarıyla ortaya konulan bütçe disiplini sayesinde, önemli oranda iyileşmeler sağlanmıştır. Bu sayede milli ekonomimizi hedef alan bütün bu girişimler teker teker savuşturulmuştur. Bütçe açığındaki iyileştirmeler sayesinde gelirler, daha fazla yatırıma ve daha fazla istihdama yönlendirilebilmiştir. AK Parti Hükümetlerimiz döneminde ekonomimiz yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında büyüme elde etmiştir. Bu sayede yine yıllık ortalama verilere göre yaklaşık 610 bin kişiye yeni istihdam sağlanmış, toplamda ise 9,8 milyon kişi istihdam edilmiştir. Bu veriler ekonomimizi istikrarsızlaştırmak isteyen şer güçlerin çok fazla rahatsızlık duyduğu gelişim ve kalkınma odaklı verilerdir. Çünkü amaçları iktidarımızı yıpratmak, devletimizi güçsüzleştirmek ve ekonomimizi yıpratmaktır" diye konuştu.



Milletimiz daha fazla hizmetle buluşacak



AK Parti Hükümetleriyle birlikte Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine de büyük önem verildiğine dikkat çeken AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "AK Parti Hükümetlerinden önce AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 0,51'den yüzde 0,96'ya yükselmiştir. Bu oran daha da artacaktır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den yaklaşık 26 bin 600 km'ye yükseltirken daha önce kullanımda olmayan hızlı trenler için de 1213 km hat oluşturuldu. AK Parti Hükümetlerinin ekonomik alanda yaptığı reformlar sonucunda enflasyon oranları kalıcı olarak düşürülmüş, 2001 yılında yaklaşık yüzde 75 olan enflasyon oranı, AK Parti Hükümetlerinin göreve başlamasıyla 2002 yılında yüzde otuzlara gerilemiştir. Hükümetlerimiz döneminde yaşanan dünya ekonomik krizleri, darbe girişimleri, kanlı terör eylemlerine rağmen düşüş eğilimini sürdürerek yaklaşık yüzde onlara gerilemiştir. Bu oran çok daha düşük rakamlara gerileyecektir. 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı yüzde 43,2'lerde seyrederken, bu oran yüzde 12'lere kadar gerilemiştir. AK Parti Hükümetlerinden önce faize giden gelirlerimiz, AK Parti iktidarıyla birlikte artık daha fazla alt ve üst yapı yatırımlara ayrılıyor demektir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda hareket ederek, aziz milletimizi daha fazla hizmetle buluşturmakta kararlıyız" şeklinde ifade etti. - AYDIN