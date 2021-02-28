AK Partili Savaş, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat, hafızalarımızdaki yerini koruyor" - Son Dakika

AK Partili Savaş, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat, hafızalarımızdaki yerini koruyor"

28.02.2021 11:55
AK Partili Savaş,

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 28 Şubat Postmodern darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 28 Şubat Postmodern darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş mesajında, "Ülkelerin, milletlerin ve hatta insanların hayatlarında önemli dönüm noktaları ve yıl dönümleri vardır. Kimi zaman zaferleri kimi zaman ise karanlık günleri hatırlatırlar. 28 Şubat da bizler için o karanlık günlerden birisidir. Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır.28 Şubat'ta demokrasiye ve insan haklarına sözde 'balans ayarı' yapılarak bireysel ve toplumsal özgürlüklerin önü kesilmeye çalışılmış; Türkiye, bir demokrasi faciası yaşamıştır. 28 Şubat sürecinde sadece dini inançları gerekçe gösterilerek bir nesil eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından mahrum bırakılmış; adeta toplumsal hayatın dışına çıkartılmıştır. 28 Şubat, milletimizin tarihsel dinamiklerini, milli ve manevi değerlerini hedef alan bir siyasi mühendislik projesiydi. Bu projede hayata geçirilmek istenen Türkiye'nin normalleşme sürecini bozguna uğratmak; gelişmesinin önüne taş koymaktı. 28 Şubat apaçık bir şekilde post-modern darbe girişimiydi.

Bir başka deyişle, 28 Şubat; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi vesayetin halka zulmünün bir adıydı, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunan zihniyetten farksız, 15 Temmuz'da fütursuzca milli iradeye saldıranların alçakların amacının değişik bir yansımasıydı. İsimleri, yöntemleri, söylemleri farklı olsa da hedefleri hep aynı olan bu darbeci zihniyetin hedefi, devletin yönetimini milletten almaktı. O tarihte hakları zorla elinden alınanlar arasında siyaset yapması engellenmek istenen, okuduğu şiir gerekçe gösterilerek siyaset sahnesinden silmek istedikleri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Hamdolsun, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle birlikte vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorulmaktadır. 28 Şubat'ı asla unutmayacağız. Siyaset kurumunun zayıflatıldığı bir dönemden milletin iradesinin yönetime taşındığı bir döneme geldik. AK Parti olarak milli değerleri esas alan siyaset anlayışımızla davamızı sürdürüyor, milletimizin istikbalini ve istiklalini ilelebet korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Güçlü Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze inşallah hep birlikte devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

AK Partili Savaş, Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat, hafızalarımızdaki yerini koruyor

28 Şubat, AK Parti, Darbe, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Savaş, 'Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat, hafızalarımızdaki yerini koruyor' - Son Dakika


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