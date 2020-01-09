AK Partili Savaş'ın 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



AK Partili Savaş mesajında, "Gelişen rekabetçi dünyada en büyük görevlerden birisi, basın ve medya emekçilerimize düşüyor. Kamuoyunun doğru bilgiye hızlı ve kolay erişimi, bilgi yönetiminin çok değerli olduğu günümüzde daha önemli bir hal almıştır. Doğru bilgiye erişim, bunların işlenerek kamuoyuna ve farklı medeniyetlere ulaştırılması süreçleri, aslında içerisinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli mücadele alanlarından birisi haline gelmiştir.



Nasıl ki, medya ve basın kuruluşlarının en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşması ve bunu kamuoyuyla paylaşması çabası bütün bu kuruluşları halk nezdinde daha değerli ve güvenilir kılıyorsa, devletlerin de doğru bilgiler üzerinden yürüttükleri mücadeleler de uluslararası ilişkilerde o derece önemli bir hal alıyor. Uluslararası ilişkilerde enformasyon ve dezenformasyon temalı yürütülen mücadeleler dikkate alınacak olursa, manipülasyonların ortadan kaldırılması için her zaman, çok güçlü basın ve medya kuruluşlarına sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle, istiklalimizin, istikbalimizin ve gelişip kalkınabilmemizin en önemli araçlarından bir tanesi de basın ve medya emekçilerimizin yürüttüğü ilkeli çalışmalardan geçiyor. Bu ilkeler doğrultusunda faaliyet gerçekleştiren bütün gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, bu zorlu hizmetlerinde kendilerine üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN