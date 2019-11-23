Son Dakika Haberleri: AK Partili Savaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel AK Partili Savaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

AK Partili Savaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Savaş mesajında, "İçerisinde yaşadığımız dünyanın en stratejik coğrafyasında bütün küresel saldırılara rağmen cumhuriyetimizin, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi başarıyla geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimiz. İnsani değerler bakımından kalpleri nasır tutan küresel medeniyetlere karşı inatla, sevgiyi, hoşgörüyü ve insancıl bütün değerleri çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmaya çalışan, bu nedenle medeniyet tarihimizin her zaman en önemli kahramanları haline gelen saygıdeğer öğretmenlerimiz. Bugün devletimiz, mücadele ettiği her kulvarda dünyanın en güçlü ve en saygın devletlerinden birisi olma yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, bu çok önemli mücadelemizde hiç şüphesiz ki siz öğretmenlerimizin emeği çok büyüktür. İlimde, bilimde ve teknikte 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sine ulaşılmak üzere çıkılan bu zorlu yolda, en büyük güvencemiz her zaman sizler olacaksınız.Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, çok kıymetli öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü" en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - AYDIN

Milletvekili, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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