Son Dakika Haberleri: Ak Partili Savaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek

Ak Partili Savaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek

52 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'tan kadın kooperatiflerine müjde geldi.

Ak Partili Savaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'tan kadın kooperatiflerine müjde geldi. Kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyeceklerini belirten Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kadınların ürettikleri bu ürünleri satın alacak pazarları kendilerinin oluşturacağını dile getirdi.

Kadınlara yönelik istihdamı artırmakta kararlı olduklarına dikkat çeken Mustafa Savaş, sadece istihdam sağlamakla kalmayıp kadın işveren sayısında önemli ölçüde bir artış hedeflediklerini kaydetti.

"Pazar bulma sıkıntısını biz aşacağız"

Hayata geçirecekleri çalışmalarla üreticiye bir çeşit teminat sunacaklarına dikkat çeken Savaş, "Kuracağımız veya ilçelerde kurduracağımız kooperatifler, kadınlarımızın ürettikleri bütün ürünleri satın alacak. Bunları hem iç pazara hem de turizmdeki o devasa pazara biz sunacağız. Bu sayede kadınların daha fazla üretim gerçekleştirmelerini teşvik edeceğiz. Bu ürünlerin satışında e-ticaret desteğini de biz verecek hedef pazarı daha da genişleteceğiz. Kadınlarımız bu sayede evinin mutfak masrafına ve aile ekonomisine daha fazla katkı sunabilecek. Bunu çok önemsiyorum. Kadınlarımız Aydın ekonomisine daha fazla destek vermeye teşvik edilecek. 31 Mart akşamı kadınlarımızın da büyük desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olacak, bu sayede Aydın'da kaybolan yılları birlikte telafi edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, belediye başkan adayı, Aydın, Politika
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