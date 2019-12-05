Son Dakika Haberleri: AK Partili Savaş; "Türkiye'yi, kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliğiyle inşa ediyoruz"
Son Dakika Güncel AK Partili Savaş; 'Türkiye'yi, kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliğiyle inşa ediyoruz' - Son Dakika

AK Partili Savaş; "Türkiye'yi, kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliğiyle inşa ediyoruz"

6 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Gelişen, büyüyen, daha fazla kalkınan ve dünya siyasi tarihine yön veren bir Türkiye'yi, kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliğiyle hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

AK Partili Savaş;

AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Gelişen, büyüyen, daha fazla kalkınan ve dünya siyasi tarihine yön veren bir Türkiye'yi, kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliğiyle hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.


Mustafa Savaş, 05 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajında; "Binlerce yıllık medeniyetimizin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, sanat, iş ve bilim dünyamızın kadınlardan ayrı düşünülmesi imkansızdır. Çünkü kadınlar devletimizin de en asli unsurlarıdır. Kadınlarımız bu vatan topraklarının şehitleri, kahraman gazileri ve en kıymetlileridir. Medeniyet tarihimiz kadınlarımızın kahramanlıkları ve başarılarıyla yazılmış, bu özelliğiyle de bütün dünya milletlerine her zaman büyük bir örnek teşkil etmişlerdir. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kadınlarımıza Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmış ve bu konuda milletimiz Avrupa ve dünya genelinde çok önemli bir konuda öncülük etmiştir. Bu da medeniyetimizde kadınlarımıza verilen önemin bir başka göstergesidir. Bu önemli gün vesileyle bütün kadınlarımıza en derin saygı ve şükranlarımı sunuyor, saygıdeğer kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Savaş, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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