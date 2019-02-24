Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları
1 saat önce
AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.
AK Parti
'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop
, CHP
, İYİ Parti
ve HDP
gruplarını ziyaret etti.
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçimi öncesi AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret ederek, destek istedi. Şentop, Cuma günü de MHP
grubunu ziyaret etmişti.
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Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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