Son Dakika Haberleri: Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları

Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları

1 saat önce

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları, System.String[]
AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçimi öncesi AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret ederek, destek istedi. Şentop, Cuma günü de MHP grubunu ziyaret etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretlerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera:  Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, AK Parti, Güncel
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