Son Dakika Haberleri: Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları (2)

Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları (2)

33 dakika önce

İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİMeclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop'a iletildi.

Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları (2), System.String[]
İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİ

Meclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop'a iletildi. Genel Başkan Meral Akşener'e verilen odanın diğer genel başkanlara oranla çok küçük olduğu Şentop'a iletildi. Akşener'in, Meclis İYİ Parti grubundaki odası Mustafa Şentop'a gösterildi.  Şentop, Akşener'e ait odayı gezdikten sonra,  Meclis Başkanı seçildikten sonra bu sorunla ilgileneceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Şentop'un odayı gezmesi

-Detay

Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim GÖRDEMİRCİ/ANKARA -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]