Ak Partili Şentop'tan Parti Gruplarına Destek Turları (2)
1 saat önce
İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİMeclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop'a iletildi.
İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİ
Meclis'te İYİ Parti
Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop'a iletildi. Genel Başkan Meral Akşener
'e verilen odanın diğer genel başkanlara oranla çok küçük olduğu Şentop'a iletildi. Akşener'in, Meclis İYİ Parti grubundaki odası Mustafa Şentop
'a gösterildi. Şentop, Akşener'e ait odayı gezdikten sonra, Meclis Başkanı seçildikten sonra bu sorunla ilgileneceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:53 Kaynak: DHA
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