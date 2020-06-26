AK Partili Sırakaya: "130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın... - Son Dakika

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Tüm sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelere geri dönmeden önce bu merkezlerimizde Covid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerdir" dedi.



Sırakaya, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlarla yaptıkları görüşmeler ve çalışmalar neticesinde yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerinde karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Türkiye'ye gelmek isteyen fakat yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerde ilgili ülkelerin uygulayacağını ilan ettiği karantina uygulamalarından dolayı Türkiye'ye gelme konusunda tereddütte olan vatandaşlarımızın memleket hasretini sona erdiriyoruz. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulmasının önüne geçmek için test merkezlerimiz hazır. Tüm sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelere geri dönmeden önce bu merkezlerimizde Covid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerdir" dedi.



Yurt dışından gelen vatandaşların Halkbank'ın ilgili hesap numarasına havale yaptıktan sonra dekontla test merkezlerine gitmeleri gerektiğini ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:



"Test sonuçları negatif çıkan vatandaşlarımızın Türkiye'nin uygulandığı Covid-19 testini kabul eden ülkelerde Almanya, Avusturya v.s gibi Avrupa ülkelerinde herhangi bir karantinaya tabi tutulmadan günlük hayatlarına devam edebilmelerinin önünü açmış bulunuyoruz. Almanya, Avusturya ve benzeri Avrupa ülkelerine geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya girmemeleri için Covid-19 testlerini Türkiye'den ayrılmadan önce yaptırmaları ve yaşadıkları ülkelere 48 saat içerisinde vermeleri gerekmektedir. Türkiye'nin uyguladığı Covid-19 testini kabul eden ülkelere geri dönüş yapacak vatandaşlarımız, yaptırdıkları PCR testlerini 48 saat içinde yaşadıkları ülkelere vermeleri durumunda herhangi bir karantinaya tabi tutulmayacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Covid-19 testlerini yaptıracağı sınır kapılarımızda ve havaalanlarımızda yaşanacak yığılma ve yoğunluktan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için bazı uyarılarda bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeden önce yaşadıkları ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından ya da ülkeye gelir gelmez herhangi bir PTT noktasından e-Devlet şifrelerini alırlarsa test sonuçlarına e-Devlet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın Covid-19 test sonuçları, e-Devlet sistemi içerisinde yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmına aynı gün içerisinde yüklenecek ve vatandaşlarımız bu sonuçlara daha yoldayken ulaşıp, yaşadıkları ülkelerin yetkililerine bu sonuçları verebileceklerdir."



Sırakaya, Covid-19 testlerinin semptom gösteren vatandaşların ücretsiz, semptom göstermeyenlerin ise Halkbankası Ankara Kurumsal Şubesinin "TR: 700001200945200005000041" hesap numarasına 110 TL havale yaparak test yaptırabileceklerini söyleyerek, vatandaşların https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi linkte yer alan merkezlerde Covid-19 testlerini yaptırarak sınır kapılarına yönelmesi gerektiğini hatırlattı. - ANKARA