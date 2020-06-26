AK Partili Sırakaya: "130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın... - Son Dakika

AK Partili Sırakaya: "130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın...

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Tüm sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Tüm sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelere geri dönmeden önce bu merkezlerimizde Covid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerdir" dedi.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti


Sırakaya, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlarla yaptıkları görüşmeler ve çalışmalar neticesinde yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerinde karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Türkiye'ye gelmek isteyen fakat yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerde ilgili ülkelerin uygulayacağını ilan ettiği karantina uygulamalarından dolayı Türkiye'ye gelme konusunda tereddütte olan vatandaşlarımızın memleket hasretini sona erdiriyoruz. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulmasının önüne geçmek için test merkezlerimiz hazır. Tüm sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelere geri dönmeden önce bu merkezlerimizde Covid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerdir" dedi.


Yurt dışından gelen vatandaşların Halkbank'ın ilgili hesap numarasına havale yaptıktan sonra dekontla test merkezlerine gitmeleri gerektiğini ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:


"Test sonuçları negatif çıkan vatandaşlarımızın Türkiye'nin uygulandığı Covid-19 testini kabul eden ülkelerde Almanya, Avusturya v.s gibi Avrupa ülkelerinde herhangi bir karantinaya tabi tutulmadan günlük hayatlarına devam edebilmelerinin önünü açmış bulunuyoruz. Almanya, Avusturya ve benzeri Avrupa ülkelerine geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya girmemeleri için Covid-19 testlerini Türkiye'den ayrılmadan önce yaptırmaları ve yaşadıkları ülkelere 48 saat içerisinde vermeleri gerekmektedir. Türkiye'nin uyguladığı Covid-19 testini kabul eden ülkelere geri dönüş yapacak vatandaşlarımız, yaptırdıkları PCR testlerini 48 saat içinde yaşadıkları ülkelere vermeleri durumunda herhangi bir karantinaya tabi tutulmayacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Covid-19 testlerini yaptıracağı sınır kapılarımızda ve havaalanlarımızda yaşanacak yığılma ve yoğunluktan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için bazı uyarılarda bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeden önce yaşadıkları ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından ya da ülkeye gelir gelmez herhangi bir PTT noktasından e-Devlet şifrelerini alırlarsa test sonuçlarına e-Devlet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın Covid-19 test sonuçları, e-Devlet sistemi içerisinde yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmına aynı gün içerisinde yüklenecek ve vatandaşlarımız bu sonuçlara daha yoldayken ulaşıp, yaşadıkları ülkelerin yetkililerine bu sonuçları verebileceklerdir."


Sırakaya, Covid-19 testlerinin semptom gösteren vatandaşların ücretsiz, semptom göstermeyenlerin ise Halkbankası Ankara Kurumsal Şubesinin "TR: 700001200945200005000041" hesap numarasına 110 TL havale yaparak test yaptırabileceklerini söyleyerek, vatandaşların https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi linkte yer alan merkezlerde Covid-19 testlerini yaptırarak sınır kapılarına yönelmesi gerektiğini hatırlattı. - ANKARA

Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Sırakaya: '130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın... - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 09:25 Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Sırakaya: "130 Covid-19 Test Merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]