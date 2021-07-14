AK Partili Subaşı, 15 Temmuz'un, milli iradenin şiddet karşısındaki zaferinin adı olduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 15 Temmuz'un, siyasetin ve milli iradenin şiddet karşısındaki kati zaferinin adı olduğunu ifade etti.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yılı olduğunu hatırlatarak, başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere, darbe girişiminin arkasındakileri lanetledi.

Milletin, 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyle dünyayı kendisine hayran bıraktığını dile getiren Subaşı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde, meydanları darbecilerin, silahlı zorbalarının değil, milletin iradesinin zapt ettiğini belirtti.

Subaşı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, siyasetin ve milli iradenin şiddet karşısındaki kati zaferinin adıdır. 15 Temmuz'un, milletin, devletin kendi güvenliği için emanet ettiği tankları, uçakları kendi halkının üzerine sürmekten ve hunharca bombalamaktan imtina etmeyen bir grup üniformalı teröristin giriştiği bir darbe girişimidir. 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkeyi işgal hareketiydi. Başaramadılar, çünkü karşılarında millet ve onun temsilcileri vardı."