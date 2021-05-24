AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi - Son Dakika

AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi

24.05.2021 22:42

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2 yıllık görev sürecinde vadettiği projeleri yerine getiremediğini ve belediyeyi borç yükü altına soktuğunu söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2 yıllık görev sürecinde vadettiği projeleri yerine getiremediğini ve belediyeyi borç yükü altına soktuğunu söyledi.

Kerem Ali Sürekli, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tunç Soyer'in görevdeki iki yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediye başkanlarını eleştiren Sürekli, "Performanslarında bir değişiklik yok. Tabii ki artan borçları, yanlış, şaibeli karar ve uygulamalarındaki artışları, çözüm üretmedikçe dağ gibi büyüyen temel sorunları saymazsak. İzmir'in güvenip umudunu bağladığı CHP'nin hizmet karnesi tam bir sukutuhayal yaratmıştır." dedi.

İzmirlilerin de aynı görüşte olduğunu kaydeden Sürekli, "Tabiri caizse bal yapmaz arı misaliler. Otorite, liyakat, koordinasyon, planlama ve iş yok. İzmir CHP eliyle yazılan tarihi bir yoklar dönemi yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi freni patlamış bir kamyondan farksızdır." diye konuştu.

"Vadettikleri rakama 68 yılda ulaşacaklar"

Hükümetin verdiği desteklere karşın İzmir'in altyapı ve ulaşım sorunlarının devam ettiğini, Soyer'in temel hizmetleri gerçekleştirme konusunda dahi başarısız olduğunu savunan Sürekli, şöyle devam etti.

"TOKİ tarafından şu ana kadar 57 şantiyede 19 bin 497 konut, 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 7 hastane, 3 kamu hizmet binası, 13 ilkokul, 11 cami, 7 lise, 2 spor salonu, 12 ticaret merkezi, kreş, pansiyon ve sağlık ocağı, 2 sosyal tesis ve birçok iş yeri yapılıp teslim edildi. Tamamlanan projelerin yatırım bedeli, yaklaşık 1 milyar 961,4 milyon liradır. İnşaatı devam edenlerin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 1 milyar 832,8 milyon liradır. Depremin ardından yedi ayrı alanda İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Yatırımın toplam değeri 800 milyon lira."

CHP'li yerel idarelerin yıllardır kentsel dönüşüm konusunu askıda tuttuğunu aktaran Sürekli, "Kenttin birçok noktasında 19 bin 382 konutluk bir dönüşüm vadeden Sayın Soyer, renkli görseller yayınlamaktan öteye geçemiyor. 874 konutu teslim edecek noktaya geldiler ki bunun 300'ü zaten eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde temeli atılan projeler. Bu durumda 2 yılda 574 konut yapıyorlarsa, vadettikleri rakama 68 yılda ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Borç

Sürekli, Soyer'in borçlanmaya devam ettiğini kaydederek, "Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu'ndan belediyeyi 3 milyar 63 milyon lira borçla devraldı. 2019 sonu itibarıyla belediye şirketleriyle birlikte toplam borç miktarını 6 milyar 518 milyon 798 bin 743 liraya çıkarmıştır. Bu toplam borç miktarı, 2020'de 8 milyar 700 milyon lira, 2021 yılında ise 12 milyar 100 milyon liradır." şeklinde konuştu.

Sürekli, istihdam ve kadro atamalarında olduğu gibi hizmet alımlarında da birçok taşın altından "seçim ortaklığı diyetlerinin" çıktığını ileri sürdü.

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bazı mahalle bakkallarından veresiye defterini satın aldığını, uygulamanın güzel olduğunu ama reklamının yapılmaması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Sürekli, "Hani alan el veren eli görmeyecekti. Bunu kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bunun yanında hayırseverler organizasyon yapıp borçları kapatıyorlar, borç 22 bin lira, 7 bin lira ödüyorlar. Bakkalla vatandaşı karşı karşıya bırakıyorlar. Bunlar yanında ilginç bir şey var. Hayırseverler kapattıkları borçlar karşılığında bakkaldan fatura alıyorlar. Hayrın faturası mı olur?" ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin Karabağlar ilçesinde mahkeme kararıyla iptal edilen projesiyle ilgili ise Sürekli, "Karabağlar halkına büyük haksızlık yapılıyor. Orada yeni bir düzenlemeyle hem bir üniversite hem de bir sosyal konutlar yapılacak. Nasıl sosyal konutlardan rant elde ediliyor. Bunu anlamış değilim." dedi.

Sürekli, yerel seçimlerinde hem İzmir Büyükşehir Belediyesini hem de birçok ilçe belediyesini kazanma hedeflerinin olduğunu aktardı.

AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi
AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi
AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi
AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi

Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, İzmir, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in iki yılını değerlendirdi - Son Dakika


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