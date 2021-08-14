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AK Partili Sürekli'den 20'inci yıl mesajı: "Vaatlerimiz sözde kalmadı" - Son Dakika

AK Partili Sürekli'den 20'inci yıl mesajı: "Vaatlerimiz sözde kalmadı"

14.08.2021 10:09
AK Partili Sürekli'den 20'inci yıl mesajı:

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Sürekli mesajında "Hayallerin gerçek olduğu 20 yıl" vurgusu yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sürekli, 14 Ağustos 2001'de, kurucu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' sloganı ile yola çıkan AK Parti'nin 'hayalleri gerçek kıldığı' 20 onurlu yılı geride bıraktığını söyledi.

Başkan Sürekli; vatan, millet, devlet ve bayrak davasında daima ileri bakan, inandığı yolda yürüyen AK Parti'nin başarısındaki sırrın; millete hizmet için, milli iradeye, hakka ve halka kayıtsız şartsız teslimiyet olduğunu vurguladı.

Vaatlerimiz sözde kalmadı

Başkan Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti, ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan en buhranlı yıllarında, bir ihtiyacın ürünü olarak, milletin sinesinden çıkmıştır. O gün; '6 ayda sona erer' dedikleri hizmet yolculuğumuz; gece gündüz demeden, milletimizle omuz omuza devam etmektedir. Bugün, 'AK Parti'nin sonu geldi, Ondan kurtulmalıyız' diyenlerin ise göremediği ve kabullenmek istemediği şu ki; AK Parti, her vaadini sözde bırakmayarak hayata geçirmiştir. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarını yapmıştır. Savunma sanayinden doğal kaynaklara, tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime pek çok alanda yaptığı yatırımlarla çağı yakalayan adımlar atmıştır. Büyüyen Türkiye fotoğrafı, değişim ve kırılma yaşayan dünya düzeninde, içerden ve dışardan tüm düşmanlarımızın hayal kırıklığıdır. AK Parti, her adımda, her koşulda milletimizin umudu ve hizmet dendiğinde tek adresi olmayı sürdürmektedir."

Ezberleri bozduk

Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak isteyenlerin kapatma davası, e-muhtıra ve hain darbe teşebbüslerine karşı, küresel sorun ve krizlerle mücadelede en büyük gücü milletten aldıklarını hatırlatan Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti her şeyden önce ezberleri bozmuştur. Oturduğu koltuktan güç alan değil, ona güç veren bir liderin izinde, milletin devleti ile arasındaki duvarları kaldırdık. Korkmadık; çünkü milletin güç ve iradesi tek dayanağımızdı. Sözünün eri, milletin hizmetkarı bir liderin izinde, çok çalıştık. Ondan önceki tüm liderlerin hayallerini gerçek kıldık, pek çok eseri hayata geçirdik. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Biz emri, har zaman haktan ve halktan aldık!' Vatan toprağının 780 bin kilometresinin her noktasına dokunan, hizmet götüren; 84 milyonu ayrımsız kucaklayan bir parti olduk. Kimseye yaslanmadık, kimseden medet ummadık. Hem mazlumun yanında olduk hem de 'Biz bize yeteriz' diyerek her adımımızda güçlendik".

Kuruluşundan bu yana pek çok kademesinde görev alarak bu kutlu yürüyüşün ferdi olmaktan onur duyduğunu ifade eden Sürekli; 20. kuruluş yıldönümünün ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyerek, "Partimize emek veren, vermiş olan herkesin emekleri ve fedakarlıkları önünde saygıyla eğiliyorum. Ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Kapımız, ülkesini ve bayrağını seven, millete hizmeti kutsal sayan herkese açıktır. Rabbim yolumuzu açık eylesin" dedi. - İZMİR

AK Partili Sürekli'den 20'inci yıl mesajı: Vaatlerimiz sözde kalmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli'den 20'inci yıl mesajı: 'Vaatlerimiz sözde kalmadı' - Son Dakika


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