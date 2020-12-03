AK Partili Sürekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'yle ilgili yayımladığı mesajında, asıl engelin kararan kalplerde olduğunu, tüm engellilerin yanlarında olduklarını bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, engelli olmanın sadece sağlık sorunu değil, ekonomik, hukuki ve sosyal bir durum olduğunu belirtti.

AK Parti olarak 2001'de 81 il ve ilçe teşkilatlarında Engelli Koordinasyon Merkezlerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Sürekli, "Bu, meseleye ne denli köklü baktığımızın göstergesidir. Duyarlılığımız ve çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yapılan her yasal düzenlemeyle engelli kardeşlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir hayat sürmelerini amaçladık. Bu çalışmalarımız, sağlıklı, denetimli bir zeminde aralıksız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Engelli olma halinin herkesin başına gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu engelleri aşmanın sorumluluğu ise toplum olarak her kesimin omuzlarında. Farkındalık ve duyarlılık arttıkça, engelli kardeşlerimizin hayata ve üretime katılmalarındaki engeller de ortadan kalkacaktır. Onlar zaten kendi dünyalarında zincirlerini kırabilecek hissiyat ve becerilere sahip bireyler olarak öne çıkmayı başarmaktadır. Eğitimden teknolojiye, siyasetten spora kadar bunun örnekleri oldukça çoktur. Bizlere düşen her şeyden önce anlamak, hareket alanlarını genişletecek, özerk haklarını teslim ederek kendilerini geliştirebilecek tedbir ve teşvikler oluşturmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde asıl engelin kararan kalplerde olduğunun unutulmamasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."