AK Partili Sürekli'den Başkan Tunç Soyer'e çağrı - Son Dakika

AK Partili Sürekli'den Başkan Tunç Soyer'e çağrı

18.12.2020 16:25
AK Partili Sürekli'den Başkan Tunç Soyer'e çağrı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kültürpark ve Fuar alanında sahra hastanesi kurulmasına ilişkin davetini değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sayın Soyer iki kez bunu gündeme getirdi ama kendi yönetimlerindeki Eşrefpaşa Hastanesini salgınla mücadele...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kültürpark ve Fuar alanında sahra hastanesi kurulmasına ilişkin davetini değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sayın Soyer iki kez bunu gündeme getirdi ama kendi yönetimlerindeki Eşrefpaşa Hastanesini salgınla mücadele sürecine bir türlü dahil etmedi. Bundan neden imtina ediyorlar anlayamadık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Eşrefpaşa Hastanesi'nin 150 yatak kapasitesi olduğunu ve 76 uzman hekimle hizmet verdiğini hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; 2 gün önceki verilere göre, hastanede sadece 11 servis yatağının dolu, 4 yoğun bakım yatağının boş olduğunu ve sadece 1 Covid-19 hastasının bulunduğunu söyledi.

Soyer'in Kültürpark ve Fuar alanında sahra hastanesi kurulması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sürekli, "Kendi hastanelerinin ne yaptığından bir haberler. Belli ki 'Söyledik, yapmadılar' diyerek yine algı oluşturma peşindeler. Hizmet ve icraat konusundaki yetersizliklerini nereye kadar bu yöntemle örtebilirler ki. Eşrefpaşa Hastanesi, bir abide gibi ama bomboş orada duruyor. Bu bir niyet meselesidir. Siz sürece katkı koymak istiyorsanız, önce kendi hastanenizden haberiniz olacak, onu salgınla mücadelenin hizmetine sunacaksınız" dedi

"Eşrefpaşa Hastanesi'nin kapılarını neden ihtiyaç sahiplerine açmıyorsunuz?"

"CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin asıl derdi bağcıyı dövmek değil de üzüm yemek olsaydı Eşrefpaşa Hastanesini salgın sürecinin en başından itibaren İzmir'deki sağlık organizasyona dahil etmek için teklifte bulunurlardı" diye konuşan Başkan Sürekli, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: "Tüm Türkiye'de olduğu gibi, İzmir'de de salgınla mücadelemiz Sağlık Bakanlığımız ve ilgili müdürlüklerimizce aralıksız sürüyor. Biz, iyi niyetli ve elzem her talebin, çağrının karşılığını veririz, işbirliğinden kaçmayız. Ne yazık ki Soyer'in bu önerisi, doğruluğu ve gerekliliği tartışılan, polemik oluşturma amacıyla ortaya atılan bir öneri olmaktan öteye geçmiyor. İçten ve iyi niyetli olsalardı, önce kendi hastanelerinden başlarlardı. Milletimizin, hemşerilerimizin algısını yönlendirmek yerine sağlık icraatlarına yoğunlaşsalardı inandırıcı olurdu. Bu nedenle, sormak istiyoruz, eğer sürece katkı koymak istiyorsanız, önce kendi uhdenizdeki Eşrefpaşa Hastanesi'nin kapılarını neden ihtiyaç sahiplerine açmıyorsunuz? İzmirlileri kandırmak, kaygı oluşturmak ve suçlamak yerine, icraatlarıyla gündeme gelmeleri daha inandırıcı olurdu. Biz de çağrımızı tekrar ediyoruz, sahra hastanesine gelene kadar, kendi hastanenizin boş yataklarını İzmirlilerin hizmetine sunun." - İZMİR

Tunç Soyer, Kültürpark, Sahra, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli'den Başkan Tunç Soyer'e çağrı - Son Dakika


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