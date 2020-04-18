AK Partili Sürekli'den Soyer'e "bilgi paylaşımı" eleştirisi - Son Dakika
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AK Partili Sürekli'den Soyer'e "bilgi paylaşımı" eleştirisi

23 dakika önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin kendilerinin yeterince bilgilendirilmediğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, talep etmesi halinde her türlü bilgiye ulaşabileceğini söyledi.

AK Partili Sürekli'den Soyer'e

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin kendilerinin yeterince bilgilendirilmediğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, talep etmesi halinde her türlü bilgiye ulaşabileceğini söyledi.

Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin Türkiye'de ve İzmir'de akılcı ve bilimsel çalışmalar ışığında yönetildiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir televizyon programında, İzmir'deki Kovid-19 tablosuyla ilgili bilgilendirilmediğine yönelik açıklamalarına değinen Sürekli, şöyle dedi:

"Sayın Başkan'ın bu serzenişini anlamak zor, hatta imkansız. Ülkenin üçüncü büyük şehrinin, 4.5 milyon nüfusu olan İzmir'in başkanlık koltuğunda oturup, böyle sıkıntılı bir dönemde ilgili kurumlardan bilgi alamadığından şikayet etmesi gerçekten acı. Valiliğimiz ile koordinasyonunda sorun olmadığını söyleyip, bilgi alamadığından şikayet etmesi de ayrıca çelişkili ve anlaşılmaz bir durum. Ancak, ortada böyle bir durum yok. Sayın Başkan istesin, her bilgiyi alabilir. Yeter ki istesin. Biz, tüm siyasi partilerin il başkanlarını davet ederek, aynı anda İl Sağlık Müdürü ile görüşüp bilgi alabiliyorsak, niyetimizi de sorgulatmayız. Kamu yararını ve toplumsal hassasiyetleri gözeterek, ilimizin bu konuda yetkili makamları, kendisi ile bilgi paylaşmaktan çekinmezler."

"Pozitif vaka oranı geçen hafta yüzde 13 iken bu hafta yüzde 5"

Sağlık alt yapısında şu anda hiçbir eksik görülmediğine dikkati çeken Sürekli, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 50. Hastanelerimize koronavirüs nedeni ile yatış sayısı azalmış görünüyor. Yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyan vaka sayısında da umut veren bir durağanlık ve düşme eğilimi söz konusu. Şu ana kadar tamamen iyileşen hasta sayımız 424. Ancak, en sevindirici olan gelişme, günlük yapılan testlerde pozitif vaka oranı geçen hafta yüzde 13 iken bu hafta yüzde 5'e inmesi. Yoğun bakım yatak sayısı 1241, ancak ilavelerle 1600-1700'e çıkma kapasitemiz mevcut. İnşallah olmayacak ama İl Müdürlüğümüzün olumsuz tüm gelişmelere yönelik alternatif planları hazır durumda."

"Son vakayı da yok edene kadar, mücadele edeceğiz"

İzmir'in yapılan test sayısında önde olduğu, nüfusa oranla bakıldığında ve günlük 4 bin test sayısına ulaşılması ile birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda en çok test, nüfusa oranla İzmir'de uygulanıyor. Yaklaşık 50 bine ulaştık. Bu, ciddi bir rakam. Koronavirüs tablosu çok ağır olan İstanbul'un tek başına yükselttiği düşünüldüğünde İzmir'in durumu daha doğru değerlendirilebilecektir. Bir diğer çarpıcı veri ise son 5 günde Türkiye genelinde 10 binde 45 kişiye test yapılırken, İzmir'de bu rakamın 83 kişi olması. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, ilimizdeki korona tedbirleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünün öngörülü ve planlı çalışmaları işe yarıyor. Ancak, asla rehavete kapılma lüksümüz yok. Bu illetin kökünü kazıyacağız. Son vakayı da yok edene kadar, mücadele edeceğiz."

Kerem Ali Sürekli, Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:36 Kaynak: AA

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