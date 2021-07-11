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AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi - Son Dakika

AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi

11.07.2021 10:47
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi, System.String[]

İlçe başkanları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in kronik hale gelen sorunları olduğunu belirterek, "Alt yapı, trafik, koku, su gibi temel ve ciddi sorunlar var ve bunların aslında bir kılavuza dahi ihtiyacı yok, çünkü ortadalar.

İlçe başkanları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in kronik hale gelen sorunları olduğunu belirterek, "Alt yapı, trafik, koku, su gibi temel ve ciddi sorunlar var ve bunların aslında bir kılavuza dahi ihtiyacı yok, çünkü ortadalar. Özeleştiri yapmak, çözüm odaklı bir yol haritası sunmak yerine genel ve gergin bir siyaset diliyle sorunların üstünü örtemezler" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Buca İlçe Başkanlığının Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdikleri yoğun hafta sonu mesaisinde ilçe başkanları ile de bir araya geldi. Teşkilata önemli mesajlar veren Başkan Sürekli'nin bir diğer gündemi de İzmir'in kronik hale gelen sorunları oldu. Başkan Sürekli, "Eleştiri ile saldırı ve iftira aynı şey değil. Tabii ki eleştireceğiz. Alt yapı, trafik, koku, su gibi temel ve ciddi sorunlar var ve bunların aslında bir kılavuza dahi ihtiyacı yok, çünkü ortadalar. Özeleştiri yapmak, çözüm odaklı bir yol haritası sunmak yerine genel ve gergin bir siyaset diliyle sorunların üstünü örtemezler" dedi.

"Maalesef her şey yolunda değil"

Siyasetin meşakkatli bir iş olduğunu ancak kuru bir aşkla değil, hizmet aşkıyla yapılırsa vücut bulduğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor. Trafik, su, alt yapı, koku gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortada. Her eleştirimizde İzmirlileri de hafife alan savunmalarını kabul etmiyoruz. Sorulara, sorunlara; genel siyaset üzerinden üsluplarını çirkinleştirerek karşılık vermeleri acizlik. Gerçekten yakıştıramıyoruz. İzmir'de her şey yolundaymış gibi davranmaları ve eleştirilere kayıtsız kalmaları ise gerçekten hem gülünç hem üzücü. AK Parti olarak ilgili tüm mercilerimiz, halkımızın ve muhalefetin altını çizdiği merak ettiği her soruya belgeli ve açıklayıcı yanıtlar veriyor. İlgili kurumlarımız da aynı şekilde. Peki kendi sorumluluklarındaki sorunlar için İzmir'i isyan ettiren, şehrimizi yaşanmaz hale getiren meselelerde onlar ne yapıyor, üç maymunu oynuyor. Görmemiş, duymamış gibi davranıyor, konuşmuyorlar. Maalesef İzmir'de her şey yolunda değil ve kral çıplak. Biz de bunu söyleyen İzmirlilere tercüman olmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız, millet neredeyse oradadır"

Başkan Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e gelemeyeceğini iddia edenlere de tepki göstererek şunları söyledi: "Birileri kalkmış, 'Cumhurbaşkanı İzmir'e gelemez' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'e son 2 yılda dört kez gelmiş, Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışında 50 binin üzerinde bir kalabalığa seslenmiş, pek çok noktada hemşerilerimizle kucaklaşmıştır. Deprem acımızda yanımızdaydı, deprem konutlarının temel atma töreninde aramızdaydı. Ağustos ayı sonunda ya da eylül başında yine şehrimizde olacak. İzmir'i fazlasıyla önemsiyor ve çok yakından izliyor. Kaldı ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizin yararına olacak her taleplerinde yapıcı ve destekleyici tutumunu kendileri de yaşıyor. Kimse merak etmesin; Cumhurbaşkanımız, milletin adamıdır. Milletin olduğu her yerde vardır. İzmir'le de her şartta kucaklaşır."

"Genel-yerel demeden her sorunu dinleyeceğiz"

İlçe başkanlarından alan çalışmalarını artırmalarını isteyen Başkan Sürekli, yakıcı sıcağa rağmen büyük bir özveriyle sokağa çıkarak vatandaşlarla bir araya gelen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de ilk kez 'Teşkilat Koordinasyon Merkezi' adı altında bir birimi hayata geçirdik. Buca teşkilatımızın bu adımı örnektir. Yeni üye çalışmalarımızı hızlandırdık ve ilçe bazındaki hedefler bir bir yakalanıyor. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ancak bizim için hedefe varmakla iş bitmiyor. Yeni hedefler koymaya devam edeceğiz. Genel ya da yerel vatandaşın her sorununu, derdini dert edineceğiz. Üyelerimizle kenetlenecek; hemşerilerimizin gözü, dili, kulağı, eli olacağız."

AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi
AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'den İzmir'de yoğun hafta sonu mesaisi - Son Dakika


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