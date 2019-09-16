Son Dakika Haberleri: AK Partili Sürekli MÜSİAD üyeleri ile biraraya geldi
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AK Partili Sürekli MÜSİAD üyeleri ile biraraya geldi

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

AK Partili Sürekli MÜSİAD üyeleri ile biraraya geldi, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.


AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli'ye MÜSİAD İzmir Şubesinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İzmirli işadamları olarak, ülke ekonomisine katma değer sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in hedeflerinin dar ve sınırlayıcı kalıbından çıkarılarak, yıllar içinde kaybettiği zamanın hızla telafi edilmesi için işbirliği içinde çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi'nin çalışmalarından bahseden Saygılı her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.


MÜSİAD İzmir Şubesinde gerçekleşen ziyarette, MÜSİAD'ın, İzmir ve Türkiye için çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yapılacak olan yatırımlar ve şehrin kalkınması yönünde önemli istişarelerde bulunmak üzere MÜSİAD İzmir Başkanımız Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya geldik. İzmir iş dünyasının talep ve beklentilerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi. - İZMİR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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