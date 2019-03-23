Son Dakika Haberleri: Ak Partili Taşkesenlioğlu: "Söz Konusu Toplantı Asla Camide Yapılmamış, Köy Konağında...

Ak Partili Taşkesenlioğlu: "Söz Konusu Toplantı Asla Camide Yapılmamış, Köy Konağında...

45 dakika önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, camide toplantı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu toplantı köy konağında düzenlenmiştir" dedi.

Ak Partili Taşkesenlioğlu:
AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, camide toplantı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu toplantı köy konağında düzenlenmiştir" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı toplantıların camide yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu mekanın cami olmadığının altını çizen Zehra Taşkesenlioğlu, köy konağı olduğunu ifade etti. Taşkesenlioğlu, "Son günlerde bazı basın ve FETÖ'cü Twitter hesapları üzerinden şahsıma yönelik iftiralar atılarak karalama kampanyası yapılmaktadır. Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Çullu Mahallesi'nde köy konağında yaptığımız toplantı çarpıtılarak camide yapılmış gibi gösterilmektedir. Söz konusu toplantı, atılan iftiraların aksine asla camide yapılmamış, köy konağında düzenlenmiştir" dedi.

Köprüköy ilçesi Çullu Mahallesi'nde köy konağında vatandaşlar ile yapılan sohbetin FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin taşeronları tarafından bilinçli olarak kamuoyuna farklı lanse edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Sözlerim çarpıtılarak kamuoyuna lanse edilmektedir. Yalan haber yaparak, sözlerimi çarpıtarak verenler hakkında hukuki süreci başlatacağım" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

AK Parti, Erzurum, Söz, Politika
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