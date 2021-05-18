AK Partili Taşkın'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e kınama - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadığını belirtti.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Akşener'in sözlerinin siyasi nezakete sığmadığını söyleyen Taşkın, "Sayın Akşener'i kınıyor ve kendisini Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden ivedilikle özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Salgının zor şartlarını hafifletmek ve vatandaşa nefes aldırmak için hükümetin azami gayret gösterdiğini söyleyen Taşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa, çiftçiye destek müjdesi verdiğini anımsattı.

Taşkın, Türkiye'nin salgın şartlarını en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, üreticinin, işçinin, esnafın, sanayicinin, ihracatçının her zaman yanında olunduğunu ve olunmaya devam edileceğini kaydetti.