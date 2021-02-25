AK Partili Taşkın, Hocalı'da dünyanın kör ve sağır kaldığı insanlık suçunu unutturmayacaklarını söyledi - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 29 yıl önce Azerbaycan Hocalı'da yaşanan katliamı kınayarak, "Dünyanın kör ve sağır kaldığı bu insanlık suçunu bizler asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde, Hocalı'da yaşanan katliamın 29'uncu yılı olduğunu hatırlatarak, 26 Şubat 1992'de dünyanın en korkunç katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Gözü dönmüş Ermenistan birliklerinin kadın, çocuk ve yaşlı demeden yüzlerce Azerbaycan vatandaşını vahşice katlettiğini, esir alınan binden fazla kişiden haber alınamadığını, 1 milyondan fazla kişinin yurdundan edildiğini ve vurgulayan Taşkın, Ermenilerin yüz yıl önce Anadolu'da yaptıkları katliamların bir benzerini Hocalı'da gerçekleştirdiğini kaydetti.

"İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı bu katliam milletimizi derinden üzmüştür." diyen Taşkın, Azerbaycan'ın sevincinin sevincimiz, üzüntüsünün de üzüntümüz olduğunu dile getirdi.

Taşkın, hafızalardan silinmeyen katliama dünyanın gözlerini yumduğunu ve görmezden geldiğini belirterek, 29 yıl geçmesine rağmen soykırımı gerçekleştirenlerin yargılanmamasının ise büyük bir soru işareti olduğunu belirtti.

Bu insanlık suçuna karışanların uluslararası mahkemelerde yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerektiğini dile getiren Taşkın, "Dünyanın kör ve sağır kaldığı bu insanlık suçunu bizler asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Ermenistan'ı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirten Taşkın, katliamın acısını derinden paylaştığını dile getirerek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.