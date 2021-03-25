AK Partili Taşkın, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde belirlenen MKYK üyelerini kutladı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde belirlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini kutladı, görevlerini devredenlere hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tüm yaşlıların 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Taşkın, AK Parti olarak iktidara geldikleri 2002 yılından bu yana huzurevlerinin sayısını ve kapasitesini yaklaşık 3 kat artırdıklarını söyledi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiğini ve partinin MKYK üyelerinin belirlendiğini anımsatan Taşkın, "Kongrede yeni görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza da hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, inandığımız yolda, 2023 ve 2053 hedeflerimizi gerçekleştirmek için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.