AK Partili Taşkın, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlere karşı tıpkı Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi canımız pahasına da olsa mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Adliyesinde görev yapmakta iken 31 Mart 2015'te şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 6'ncı yılında rahmetle yad ettiğini söyledi.

Bu acıyı halen derinden hissettiklerini ifade eden Taşkın, "Ona kurşun sıkan teröristler, aslında ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik hukuk devletimizin ayrılmaz parçası olan yargıyı hedef almıştır. Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlere karşı tıpkı Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi canımız pahasına da olsa mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Taşkın, Türkiye'nin terörle sindirilecek bir ülke olmadığını belirterek, FETÖ mensuplarının güvenlik güçlerinin içinden temizlenmesi ile terörle daha etkin şekilde mücadele edilmeye başlandığını kaydetti.

Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.