Son Dakika Haberleri: AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki
Son Dakika Güncel AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki

AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki

6 saat önce

AK Parti'de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın son dönemlerde FETÖ'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki, System.String[]

AK Parti'de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın son dönemlerde FETÖ'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.


KHK ile ilgili "KHK bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" demişti.


"Savcıları göreve çağırıyorum"


AK Parti'de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Tayyar, "Arınç... FETÖ'yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum." paylaşımını yaptı. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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