AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ortaklarının yüzde 7 seçim barajı üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından siyaset sahnesi, seçim barajı tartışmalarına kilitlendi. Tartışmalara katılan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dar bölge çıkışı geldi.

BAHÇELİ: 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR

Erdoğan'ın sözlerinin ardından yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"400 VEKİL ÇIKARABİLİRİZ"

MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 7 seçim barajı açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "İttifak mekanizması yüzde 10 seçim barajını fiilen ortadan kaldırdı. Barajın 7'ye indirilmek istenmesi önemli bir aşama. Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde cumhur ittifakının vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir" dedi.

DAR BÖLGE SİSTEMİ NEDİR?

Dar bölge sisteminde milletvekili sayısı kadar seçim çevresi oluşturuluyor. En çok oyu alan milletvekili seçiliyor. Milletvekillerini daha güçlü kılacağı savunulan sisteme ise MHP'nin karşı olduğu iddia ediliyor.