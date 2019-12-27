AK Partili Tek: "Avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Tek: 'Avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız' - Son Dakika

AK Partili Tek: "Avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız"

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte son zamanlarda kaçak şekilde dağ keçilerinin avlanmasına tepki gösterdi.

AK Partili Tek:

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte son zamanlarda kaçak şekilde dağ keçilerinin avlanmasına tepki gösterdi.


Ak Parti Tunceli İl Başkanlığı olarak her zaman ilin doğal güzelliklerinin korunması için çaba harcadıklarını ve harcamaya da devam edeceklerini belirten İl Başkanı Fatih Tek, "AK Parti Tunceli Ailesi olarak, avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız. Çemişgezek ilçemiz başta olmak üzere dağ keçilerimiz sokakta rahat gezerken yöre halkımız yaban hayata saygı duyarken yabani bir şekilde dağ keçilerimizi katledenleri en sert şekilde kınadığımızı belirtmek isteriz" dedi.


Ak Parti ailesi olarak mahalle ve köy başkanları ile sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Tek, "Ters lalelerimizin, dağ sarımsağımızın, dağ keçilerimizin, kırmızı benekli alabalıklarımızın bir bütün olarak doğamızın korunması için Tunceli ailesi olarak tedbir almamız şart"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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