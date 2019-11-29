Son Dakika Haberleri: AK Partili Tek;"Birlik ve beraberliğimiz daha fazla güçlendi"
Son Dakika Politika AK Partili Tek;'Birlik ve beraberliğimiz daha fazla güçlendi' - Son Dakika

AK Partili Tek;"Birlik ve beraberliğimiz daha fazla güçlendi"

7 saat önce

Provakasyon oyunlarının başarılı olamadığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, tam tersine birlik ve beraberlik zeminin daha fazla güçlendiğini söyledi.

AK Partili Tek;

Provakasyon oyunlarının başarılı olamadığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, tam tersine birlik ve beraberlik zeminin daha fazla güçlendiğini söyledi.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek yaptığı açıklamada, "İzmir ilimizde bir Alevi vatandaşımızın evini işaretleyenlerin amacı provakasyon oluşturmaktır. Ancak bilsinler ki provakasyon oyunları başarılı olmadı tam tersi birlik ve beraberlik zeminimiz daha fazla güçlendi. Alevi vatandaşlarımızı hedef alıp ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef almaya çalışan bu alçak zihniyete karşın 'Bir olalım, iri olalım hep birlikte Türkiye olalım' şiarıyla yolumuza devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu nasıl 15 Temmuz günü yeşertmiş isek bugün yeniden bu hainlere ve fitnecilere karşı yeşertip ülkemizin huzuru ve refahı için elimizden geleni yapacağız"dedi.


Provakasyon için uğraşan alçakların birde gölgeleri olduğuna değinen Tek," İşte bugün görüyoruz bu hain ve alçak niyetli saldırıyı siyasetlerine meze yapıp Alevi vatandaşlarımız üzerinden bir sömürü düzeni oluşturmak istiyorlar, buna da müsaade etmeyeceğiz. Alevilere defol diyen zihniyet iyi bilsin ki, bu ülkeden biri defolup gidecekse o da bu ülkeyi bölmek isteyen hainlerdir, kardeşliğimizi zedelemek isteyen alçaklardır"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
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