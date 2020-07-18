AK Partili Tek,"Huzur ortamımızı bozmayı amaçlayanları en sert biçimde kınıyoruz" - Son Dakika

AK Partili Tek,"Huzur ortamımızı bozmayı amaçlayanları en sert biçimde kınıyoruz"

Huzur şehri haline gelen kentte bitik ve etkisiz bir halde olan malum zihniyetin bazı üzücü olaylar üzerinden prim yapmaya çalıştığını aktaran AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Huzur ortamını bozmayı amaçlayanları, toplumsal değerleri zedelemek isteyenleri en sert biçimde kınadıklarını söyledi.

Huzur şehri haline gelen kentte bitik ve etkisiz bir halde olan malum zihniyetin bazı üzücü olaylar üzerinden prim yapmaya çalıştığını aktaran AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Huzur ortamını bozmayı amaçlayanları, toplumsal değerleri zedelemek isteyenleri en sert biçimde kınadıklarını söyledi.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek yaptığı açıklamada," Halkımızın toplumsal değerlerini mağdur eden zihniyet ile bu mağduriyet üzerinden prim yapmak isteyen zihniyetin birbirinden farkı yoktur. Dün huzur şehri Tuncelimizin sokaklarında siyaseten prim yapmak ve huzur ortamını yaralama çabası içinde olanlar bugün dut yemiş bülbül misali meydanlardan çekilmişler, sosyal medyalarda da değiller ama bu zavallı zihniyet önce eşini darp eden, tecavüzle adı anılan kişiler ile yüzleşsin. 'Kadın hakları diyorlar bu hakları tarumar eden kendileri, çocuk hakları diyorlar ama Diyarbakır analarının yüzlerine bakamıyorlar, doğa, çevre diyorlar Tunceli'de orman yangınını söndürmeye giden orman işletme müdürlüğünün aracını yakan terör örgütünü dahi kınayamıyorlar. Yöre insanımız herşeyin farkındadır. ??Bunlar toplumsal değerlerimizi koruyamaz çünkü bunların siyaseti zaten toplumsal değerlerimizi ayrıştırıp mağduruz algısı üzerinden kazanılan prim ile siyaset yapma amaçlı kurulmuştur. ??Tunceli AK Parti Ailesi olarak huzur ortamımızı bozmayı amaçlayanları, toplumsal değerlerimizi zedelemek isteyenleri en sert biçimde kınıyoruz"dedi. ? - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Huzur, prim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Tek,'Huzur ortamımızı bozmayı amaçlayanları en sert biçimde kınıyoruz' - Son Dakika

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