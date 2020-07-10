AK Partili Tek: "Kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor" - Son Dakika

AK Partili Tek: "Kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor"

Terörle olduğu gibi uyuşturucu ile de mücadele edildiğini aktaran AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Allah'a şükürler olsun ki kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor"dedi.

Terörle olduğu gibi uyuşturucu ile de mücadele edildiğini aktaran AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Allah'a şükürler olsun ki kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor"dedi.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve beraberindekiler ilçe ziyaretleri kapsamında Pülümür'de temaslarda bulundu. Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ile beraber esnaf ve hane ziyaretleri yapan Tek, Kaymakam Cuma Kılınç'la da görüşme gerçekleştirdi. İlçe temaslarında gündeme ilişkin değerlendirmeler de de bulunan Tek, terör kadar önemli olan uyuşturucu meselesi ile ilgili de açıklamada bulundu.


Tunceli'nin dağlarının terörden arındırıldığını sokaklarının da torbacılardan temizleneceğine dikkat çeken İl Başkanı Tek," Buradan Tunceli ilimizdeki tüm mahalle başkanlarımıza, teşkilatlarımıza çağrımdır. Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda halkımızla beraber adım atalım. Bugün biz nasıl rahat bir şekilde Pülümür vadisinden geçip buralara ulaşabiliyorsak evlatlarımızda geleceklerine, hedeflerine ulaşsınlar diyedir bu ısrarım. Allah'a şükürler olsun ki kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor. Rabbim kahramanlarımızdan razı olsun, ayaklarını taşa değdirmesin"dedi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Fatih, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Tek: 'Kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor' - Son Dakika

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