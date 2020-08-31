AK Partili Tek,"Kerameti kendimizden değil, halkın Erdoğan'a verdiği güçten bileceğiz" - Son Dakika

Davalarının milletin davası olduğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"AK Parti milletin partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüdüğümüz sürece biz bu işi yapıyoruz demektir, kerameti kendimizden değil, halkın Erdoğan'a verdiği güçten bileceğiz"dedi.

AK Parti Tunceli Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi pandemi önlemleri alınarak açık havada eski İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Tek adaylı kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Fikret Küçüközer yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye eski Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, ilçe başkanları, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli ve partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Tek, "Bu kutlu günümüzde aramızda sayın bakanım Yusuf Coşkun bulunmakta. Sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. AK Parti, kurulduğu günden bu yana Tunceli'ye hep bir pozitif ayrımcılık uygulamıştır. Sağ olsun sayın bakanım da buradan giden hiç bir talebi geri çevirmemiştir" dedi.

AK Parti'nin temelinde halka hizmet olduğuna dikkat çeken Tek, "Bu partide görev almak kimsenin iradesiyle, isteğiyle olmuyor. Bu dava milletin davasıdır. AK Parti milletin partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüdüğümüz sürece biz bu işi yapıyoruz demektir. Erdoğan'ın sırtındaki yükten bir A4 kağıdı kadar ağırlığı alabiliyorsak bu görevi yapıyoruz demektir.Kerameti kendimizden değil, halkın Erdoğan'a verdiği güçten bileceğiz. Bugün kerameti kentinden bilen birçok teşkilat mensuplarımız da çıkabiliyor. Biz yeri geldiğinde onlara haddini bildireceğiz. Bu vesileyle kongrelerimiz hep bir yenilenme mantığıyla ilerlemektedir. Bugüne kadar görev almış arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm AK Parti ailesine başarılar diliyorum. Hedeflerimiz büyük. Varlığınız her zaman bize güç vermiştir"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ