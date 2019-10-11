AK Partili Tek,

Dualarının Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikle beraber olduğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Mehmetçiğin bir kez daha tarih yazacağını söyledi.



AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.



İl Başkanı Tek açıklamasında," Dualarımız, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğimiz ile beraber. Allah'ın izniyle Mehmetçiğimiz bir kez daha tarih yazacaktır. Yıllardır tarih yazan ordumuz bir kez daha tarih yazıp mazlumlara rehber olup güçlü bir geleceğin yolunda adım atacaktır.Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte YPG/PKK'lı teröristler ve terör seviciler algı operasyonu oluşturup kahraman Mehmetçiklerimizin sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya atmaktadır. Biz Tuncelililer olarak ve Tunceli'den AK Parti İl Başkanı olarak değil, Tuncelili bir vatandaş olarak sesleniyorum. Şanlı ordumuz her daim milletin yanındadır, millette ordusunun yanındadır"dedi.



"Ellerinizde yöre halkımızın kanı var"



Sivilleri katledenlerin PKK/YPG'li teröristler olduğunun altını çizen Tek,"Tunceli'de okulları basıp öğretmenlerimizi şehit eden bu alçaklardır. Sağman ve Ulukale köyü bu alçaklara en büyük cevaptır. Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda Necmettin Öğretmeni şehit eden bu alçaklardır. Yol yapımı sırasında saldırıya uğrayan ve Şehit düşen Operatör Mehmet Özdemir kardeşimizin katilleri bu alçaklardır. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizi şehit eden yine PKK terör örgütüdür. Sivilleri tehdit edip, yolları kesip yöre halkının huzurunu bozan, üzerinde korku kültürü oluşturan bunlardır. Şimdi kalkıp sivilleri hedef alıyorlar diyorlar. HDP Milletvekilleride bu rüzgara kapılıp paylaşımlar yapmışlar bizden utanmıyorsanız, Nupelda ve Ayaz kardeşimizin annesinden, babasından utanın. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden utanın.Açık ve net bir şekilde bu algınız maya tutmayacak. Oluşturduğunuz bu algının hamuru bozuk, ellerinizde yöre halkımızın kanı var. Son olarak bizler bir kez daha şanlı ordumuza Tunceli'den selam ve dualar yolluyoruz. Şanlı Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ