AK Partili Tek,

Şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Şehit öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması için bir kampanya başlattık" dedi.



AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,şehit öğretmenlerin isimlerinin yaşatılması için kampanya başlattıklarını belirterek açıklamada bulundu.



Başkan Tek açıklamasında," Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli İl Başkanlığı olarak 'Şehitlerimizin Nasihati Emanetimizdir' teması ile 2 yıldır kentimizde şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi ise şehit öğretmenlerimize yönelik bir sosyal farkındalık çalışması başlattık.Terör Örgütü PKK başta olmak üzere BTÖ mensupları tarafından şehit edilen öğretmenlerimizin isimlerini kentimizin sokaklarında yaşatabilmek adına 7 ilçe, 1 belde ilçe başkanlarımız ile görüşülüp komisyon kurmaları için çağrıda bulunduk. Mahalle başkanlarımız öncülüğünde belediye meclis üyelerimiz bir bütün AK Parti Tunceli Ailesi olarak şehit öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması için bir kampanya başlattık. Darıkent'te 1994 yılında ders yılının ilk gününde Şehit edilen öğretmenlerimiz anısına Mazgirt İlçemizde Şehit Öğretmenler Caddesi, Çemişgezek İlçemizde Şehit Öğretmen Yaşar Uytun Caddesi ile başlatılacak olan bu çalışmamız diğer ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyemiz ve üyelerimiz ile sürdürülecek.Tunceli ilimiz içerisinde toplumsal değerlerimizi yaşatabilmek adına çalışmalarımız Basın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından devam edeceğini belirtir, bu bağlamda yöre halkımızın talep ve önerilerini bekleriz.Bu vesile ile Necmettin öğretmenimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"dedi. - TUNCELİ